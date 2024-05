Alors que son avenir est au centre des débats depuis quelques semaines, Xavi Simons pourrait de nouveau être prêté pour une saison supplémentaire.

Si le PSG prépare actuellement sa finale de Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais (ce samedi à 21h), en coulisses, le board parisien travaille déjà sur le mercato d’été afin de renforcer qualitativement l’effectif pour la saison 2024-2025. Et un cas devra rapidement être éclairci, celui de Xavi Simons. Racheté au PSV Eindhoven l’été dernier contre une somme de 6M€, le droitier d’1m79 avait signé un contrat jusqu’en 2027 avec les Rouge & Bleu avant d’être prêté dans la foulée au RB Leipzig. Et, l’international néerlandais a marqué les esprits au sein de l’équipe allemande avec 10 buts et 15 passes décisives en 43 matches disputés toutes compétitions confondues.

Xavi Simons ne sera pas vendu cet été

Et récemment, son avenir au PSG est devenu incertain. Selon certaines sources, Xavi Simons pourrait ne pas revenir au sein de son club formateur cet été. Ainsi, une nouvelle aventure à l’étranger est envisagée. Mais selon Le Parisien, une certitude entoure l’avenir du joueur de 21 ans : « Il ne sera pas vendu cet été. » En cas de vente lors du mercato estival, le PSG doit verser une indemnité à l’ancien club du joueur, le PSV Eindhoven, « ce qui n’est pas son intention. » De son côté, le champion de France a émis le souhait de récupérer son joueur, mais ce dernier aura son mot à dire sur son prochain club. « Un nouveau prêt n’est pas du tout exclu et pourrait tenter Leipzig qui aimerait le conserver », précise LP. D’autres écuries sont également intéressées par une arrivée du milieu offensif. Ces derniers temps, des rumeurs faisaient état d’un intérêt du FC Barcelone, du Bayern Munich ou encore de certains clubs anglais.

De son côté, Fabrizio Romano confirme que c’est le joueur qui aura le dernier mot sur sa prochaine aventure. « Le Paris Saint-Germain ne veut pas le vendre cet été… il s’agit de rester au PSG ou (très probablement) d’un nouveau prêt jusqu’en 2025. » En revanche, Xavi Simons devrait trancher avant le début de l’Euro (14 juin – 14 juillet), une compétition qu’il disputera avec les Pays-Bas.