Mercato : Xavi Simons est arrivé à Leipzig

Au cœur de multiples rumeurs ces deux derniers jours, Xavi Simons va redevenir un joueur du Paris Saint-Germain. Après une saison passée en Eredvise sous les couleurs du PSV Eindhoven, le Batave retourne dans son club formateur (depuis 2019), mais ne portera pas le maillot Rouge & Bleu la saison prochaine. En effet, le joueur devrait être prêté au RB Leipzig, pour un an seulement avant de revenir au PSG. Le milieu offensif est même déjà arrivé en Allemagne.

Xavi Simons a été l’auteur d’une merveilleuse saison dans le championnat de son pays natal, l’Eredivise, au terme de laquelle il aura terminé meilleur buteur de la ligue, avec 19 buts, ainsi que dauphin du Feyenoord sur le plan collectif. Lors de son transfert gratuit au PSV Eindhoven l’été dernier, le Paris Saint-Germain avait intégré une clause de rachat prioritaire de 6 millions d’euros dans le contrat du Batave, clause activée par le club de la capitale ces derniers jours. Après une saison, le natif d’Amsterdam retrouve le club de la ville lumière, mais pas pour très longtemps. En effet, les dernières actualités évoquaient un prêt au RB Leipzig, dans le cas où Kylian Mbappé et Neymar Jr resteraient au PSG la saison prochaine. Beaucoup de rumeurs circulaient sur les détails de ce prêt, notamment sur la présence ou non d’une option d’achat pour le club de l’écurie Red Bull, qui vient de recruter un autre parisien : El Chadaille Bitshiabu. Après avoir perdu Christopher Nkunku, le club allemand souhaite remplacer le Français par Xavi Simons, mais difficile d’imaginer le RasenBallsport ne pas se projeter au delà d’un an avec l’international néerlandais.

Here We Go

Les choses se sont accélérées en milieu d’après-midi. En effet Xavi Simons a été aperçu à l’aéroport de Leipzig et pris en photo sur le tarmac par un certain Tobcrasher. Dans la foulée, le journaliste italien spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, révèle les détails du mouvement. Le Paris Saint-Germain, le RB Leipzig et le joueur sont tombés d’accord sur les bases d’un prêt d’une année, impliquant que le Hollandais serait bien un joueur parisien (en attente de l’officialisation du club de la capitale). Xavi Simons est bien arrivé à Leipzig selon Fabrizio Romano, et devrait passer sa visite médicale avec le club allemand, puis signer les derniers papiers dans les prochaines 24 heures. Confirmation également de la non présence d’une option d’achat, il s’agirait d’un prêt sec et le meilleur buteur d’Eredivise la saison passée devrait revenir au Paris Saint-Germain, définitivement, l’été prochain.

L’information est, par ailleurs, confirmée par Loïc Tanzi et L’Equipe. Xavi Simons aurait signé pour 4 ans avec le Paris Saint-Germain, le liant au club de la capitale jusqu’en 2027.