Mercato : Xavi Simons indécis sur son avenir ?

Tout juste sorti d’un prêt fructuant au RB Leipzig, Xavi Simons doit désormais décider de son avenir. Le jeune homme s’est prêté à une interview pour le journal néeerlandais Algemeen Dagblad.

Xavi Simons se retrouve face à un dilemme de taille : rester au PSG pour s’y imposer, ou partir. Racheté au PSV Eindhoven l’été dernier contre une somme de 6M€, le néerlandais avait signé un contrat jusqu’en 2027 avec les Rouge & Bleu avant d’être prêté dans la foulée au RB Leipzig. Autant dire que le droitier d’1m75 a marqué les esprits au sein de l’équipe allemande : 10 buts et 15 passes décisives en 43 matches disputés toutes compétitions confondues. Après 2 saisons hors du club de la capitale, les supporters et observateurs parisiens veulent voir leur titi rallier le Parc des Princes afin qu’il s’impose comme une des têtes d’affiches du projet post-Mbappé. Mais depuis plusieurs semaines, certaines sources viennent émettre quelques doutes sur l’avenir de Simons dans la capitale. Le joueur lui-même entretient le flou sur son avenir, alors que Luis Enrique compterait sur lui pour la saison prochaine. En pleine préparation pour l’Euro 2024 avec les Pays-Bas, le numéro 25 des Oranje a accordé une interview au média AD.

« Je ne déciderai qu’après l’Euro »

« Je ne déciderai qu’après l’Euro. Je veux d’abord me concentrer pleinement sur le tournoi. La grande intensité du championnat allemand et la façon dont nous avons mis la pression m’ont permis de franchir une nouvelle étape dans mon développement. C’est la meilleure décision que j’aurais pu prendre et je suis content d’avoir osé le faire. Pour moi personnellement, ce fut une très belle saison avec un trophée (la Supercoupe d’Allemagne), même si nous aurions pu faire mieux. Le PSV était également un premier choix pour moi et je suis heureux d’avoir pu aider le club à reprendre la route de la Ligue des Champions. Je regarde chaque match du PSV, car tout le monde m’a montré de l’amour. Jouer la Ligue des Champions contre le Real Madrid, par exemple, a aussi été un grand honneur. Ce sont exactement les compétitions dont vous avez besoin pour grandir. »