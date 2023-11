Mercato : Xavi Simons pourrait repousser son retour au PSG

Au cours du dernier mercato estival, le PSG a su rapatrier Xavi Simons après une saison au PSV Eidhoven grâce à une clause qui lui permettait de réaliser l’opération au rabais. S’il n’était pas assuré d’avoir un temps de jeu conséquent sous les cieux parisiens, le Néerlandais a rejoint en prêt le RB Leipzig, un passage en Allemagne qui pourrait durer plus longtemps que prévu.

Pour son prêt au RB Leipzig, Xavi Simons n’aurait pas pu rêver mieux. Le joueur de 20 ans réalise un début de saison plus que correct avec six buts et huit passes décisives en dix-huit rencontres toutes compétitions confondues. Des premiers pas en Bundesliga qui lui valent de bonnes critiques du l’autre côté du Rhin, mais aussi de la part de ses dirigeants qui espèrent désormais garder Xavi Simons au-delà de ce prêt d’une saison en cours. C’est en tous cas ce qu’affirme le quotidien BILD, qui assure qu’il n’est pas question d’un transfert puisque le PSG s’y opposera, mais seulement de prolonger le prêt d’une saison supplémentaire soit jusqu’en juin 2025. A 20 ans, le milieu de terrain offensif pourrait donc continuer de bénéficier d’un temps de jeu conséquent et régulier en ayant un rôle majeur dans un vestiaire. Cette piste pourrait satisfaire les trois parties, toujours selon nos confrères allemands.

Au mois de septembre dernier, concernant son avenir, Xavi Simons avait été l’auteur d’une réponse plutôt floue : « Je me sens déjà chez moi. J’apprécie mon séjour ici et j’aime jouer pour Leipzig. Je veux réussir, laisser ma marque dans le club. (….) On ne peut rien prédire dans le football. Personne ne sait ce qui va se passer dans quelques mois« , avait-il déclaré au cours d’un entretien avec Sky Sport. Si l’avenir du titi parisien reste sujet d’interrogations à ce stade de la saison, nul doute qu’il sera conditionné aux prochaines fenêtres de mercato du Paris Saint-Germain, notamment des décisions qui seront prises pour le secteur offensif.