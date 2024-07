Tous les ingrédients du feuilleton estival sont réunis pour Xavi Simons. S’il ne souhaite pas évoluer sous les couleurs du PSG, le Néerlandais a été de longues semaines associé au Bayern Munich.

Après ses deux prêts consécutifs du côté du PSV Eidhoven et du RB Leipzig, Xavi Simons se retrouve sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027. Cependant, toutes les sources d’information sont unanimes : le joueur ne souhaite pas porter les couleurs du club de la capitale. Son contrat le liant au Paris Saint-Germain n’est vraisemblablement qu’un véritable micmac organisé contractuel. C’est dans ce contexte que le mercato estival 2024 arrive et l’avenir du joueur est toujours flou. Longtemps envoyé du côté du Bayern Munich depuis l’annonce de son souhait de ne pas rester à Paris, les Bavarois ont visiblement fait face à des négociations compliquées dans un dossier tout aussi complexe. C’est ainsi que ces derniers jours, le spécialiste du mercato Fabrizio Romano a évoqué la confiance régnante du côté du RB Leipzig afin de conclure un deal avec le PSG et Xavi Simons et pouvoir compter sur le jeune joueur de 21 ans une deuxième saison consécutive. Une confiance que confirme le journaliste italien aujourd’hui : « Le RB Leipzig reste extrêmement confiant et optimiste quant à l’accord avec Xavi Simons« . Même son de cloche pour nos confrères allemands de BILD qui affirment que « la décision finale de Xavi Simons, quant à l’endroit où il jouera la saison à venir, est ‘imminente’. Le RB Leipzig a ‘presque certainement’ remporté la course pour le joueur« . Xavi Simons aurait clairement fait part de sa volonté de porter à nouveau le maillot du RB Leipzig, principalement en raison du temps de jeu qui lui a été promis, critère principal pour faire son choix.

❗️ Le RB Leipzig est extrêmement confiant et optimiste pour conserver Xavi Simons.



Le joueur devrait rester au RBL pour (au moins) 1 saison supplémentaire ⏳🇳🇱



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/c5hGVPuTPa — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 25, 2024 X : @CanalSupporters

Ce dossier qui semble se clôturer en faveur du RB Leipzig, le Bayern Munich voit un dossier lui échapper. Un échec sur le marché des transferts qui pourrait expliquer la forte volonté du club de la Bavière de remporter sa bataille face au PSG sur le dossier Désiré Doué.