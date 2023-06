Mercato : Xavi Simons toujours dans le flou pour son avenir

Le PSG prépare la saison 2023/2024, et se penche sur les meilleures opportunités sur le marché afin de renforcer son effectif. Parmi celles-ci, celle menant à Xavi Simons. En effet, le jeune milieu de terrain est toujours l’objet de flou pour le mercato du Paris Saint-Germain.

Au cours de l’été 2022, Xavi Simons a rejoint le PSV Eindhoven dans le cadre d’un transfert sec, à la surprise générale. En effet, l’option d’un prêt avec ou sans option d’achat était davantage attendue. Cependant, le Paris Saint-Germain est parvenu, dans l’opération, a inclure une clause prioritaire. Celle-ci permet au club de la capitale de rapatrier Xavi Simons a un tarif qui lui est exclusif et valable seulement du 1er au 31 juillet 2023. En ce sens, les dirigeants parisiens ont actuellement la possibilité de compter sur le néerlandais de 20 ans contre la somme de 6 millions d’euros. Pour rappel, la décision finale reviendra au joueur. Ce dernier est dans l’attente de garanties de temps de jeu et d’une place prépondérante dans un vestiaire. Selon les derniers échos de la presse, le PSG souhaiterait activer cette clause donc bénéficier de ce tarif exclusif afin de faire signer Xavi Simons et s’acquitter de la somme de 6 millions d’euros auprès du PSV Eindhoven. Le club d’Eredivisie espère garder son meilleur buteur de la saison malgré tout.

Xavi Simons veut voir plus clair au PSG

Afin de prendre une décision sur son avenir, Xavi Simons espère des garanties sur son temps de jeu et le projet de son point de chute. En ce sens le journaliste spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, affirme que « Xavi Simons n’a toujours pas pris de décision sur son avenir malgré les informations selon lesquelles il aurait refusé le PSG« . S’il doit rejoindre le Paris Saint-Germain, l’international néerlandais « attend plus de détails sur le projet du PSG« . De l’autre côté, notre confrères italien évoque la volonté du PSV Eidhoven de faire signer un nouveau contrat à Xavi Simons.