Alors que le mercato hivernal approche, des dossiers pour le mercato d’été sont d’ores et déjà ouverts pour le PSG. En effet, l’avenir de Xavi Simons reviendra toquer à la porte des dirigeants parisiens dans les prochains mois.

L’été dernier, après une saison en prêt du côté du RB Leipzig, Xavi Simons a fait le choix de ne pas évoluer au PSG après ses échanges avec Luis Enrique, qui ne pouvait lui garantir une place de titulaire. Avec deux saisons restantes sur son contrat à la fin de la saison 2024/2025, le Néerlandais fera son retour d’un nouveau prêt au RB Leipzig sous les cieux parisiens. Cependant, l’avenir du joueur de 21 ans ne semble toujours pas s’écrire en Rouge & Bleu. Si le technicien espagnol pourrait changer d’avis et faire plus de place à Xavi Simons dans son projet, les prétendants eux continuent de se multiplier. En effet, selon The Athletic, le club de Bundesliga n’est pas le seul intéressé puisque le Borussia Dortmund, Arsenal, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Liverpool ou encore le Real Madrid pourraient être des points de chute pour le titi parisien.

https://twitter.com/TheAthleticFC/status/1863855943676751888 X : @TheAthleticFC

La valeur marchande de Xavi Simons, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027, est aujourd’hui estimée à 80M€. Si un beau chèque devrait être encaissé, le club de la capitale pourrait tout de même renforcer son effectif avec le jeune milieu offensif. Toutes les options sont aujourd’hui sur la table, et le dossiers devrait s’étirer dans le temps durant les prochains mois et tout au long du mercato estival 2025.