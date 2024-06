Mercato : Xavi Simons vers la Bundesliga ?

Au coeur d’un avenir en plein suspense, le joueur du PSG Xavi Simons temporise au maximum concernant sa décision de poursuivre son ascension au sein de Paris. Mais en privé, le joueur aurait les idées très claires.

Actuellement avec la sélection néerlandaise pour l’Euro 2024, l’avenir de Xavi Simons reste un sujet d’actualité au sein du club parisien. Après une saison aboutie du côté de Leipzig, le Batave était attendu au PSG, où Luis Enrique serait fan de son profil et voudrait l’intégrer dans ses plans pour la saison prochaine. Cependant, la pépite ne serait pas du même avis et ne verrait pas d’un bon oeil un retour dans dans le club de la capitale. S’il n’a cessé d’insister sur le fait que sa décision serait prise à la fin de l’Euro, le jeune homme aurait déjà une idée très claire de sa volonté concernant son avenir.

Xavi Simons veut partir en prêt

Selon Sport Bild, Xavi Simons envisagerait de rester au RB Leipzig. Cependant, parvenir à un accord avec le PSG pose actuellement problème pour le club allemand. Paris n’a aucune intention de vendre Simons cet été. Une option ou obligation d’achat serait trop coûteuse pour Leipzig, qui veut le signer définitivement. Il est peu probable que le RBL paient plus de 60M€. Des informations similaires proviennent du réputé Fabrizio Romano, qui confirme que le PSG insiste sur le fait qu’ils ne vendront pas Xavi Simons cet été et souhaitent uniquement un prêt. Ce souhait est partagé par le joueur néerlandais, qui a informé la direction Rouge & Bleu de ses intentions. Le Bayern et Leipzig sont tous deux très intéressés, mais aucune décision ne sera prise avant la fin de l’Euro concernant le recrutement du Titi. Ce long dossier paraît très complexe, mais surtout loin d’être résolu.