Mercato – Yan Diomande évoque les rumeurs l’envoyant au PSG

Depuis plusieurs semaines, le PSG est associé à Yan Diomande. L’international ivoirien du RB Leipzig a été questionné sur l’intérêt du PSG à son égard. Il a assuré ne pas être au courant.

Pour renforcer son attaque, le PSG penserait à Yan Diomande. Performant avec le RB Leipzig lors de la saison qui vient de s’écouler (36 matches, 13 buts, 10 passes décisives), il a attisé les convoitises du club de la capitale mais également de Liverpool. Les Reds avaient fait de lui leur priorité pour remplacer Mohamed Salah. Ces derniers jours, on expliquait que l’international ivoirien avait donné son accord pour rejoindre les doubles champions d’Europe en titre et qu’il ne manquait plus que l’accord entre les deux clubs. Mais les dirigeants allemands ont fait savoir qu’ils ne comptaient pas voir leur joueur partir cet été.

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« C’est mon agent qui discute avec le club, je n’ai pas d’information »

Actuellement à la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire, Yan Diomande était présent en conférence de presse hier soir à la veille de défier la Norvège en seizièmes de finale. Il a été interrogé par l’intérêt du PSG à son égard. « Un transfert au PSG ? Vous m’informez. Je n’ai pas internet, je n’ai pas Instagram, je n’ai pas TikTok. C’est mon agent qui discute avec le club, je n’ai pas d’information. Je ne veux pas parler de ça, même avec mon agent, parce que c’est une chance de jouer une Coupe du monde, c’est tous les quatre ans, donc il faut en profiter. Je veux faire l’histoire avec mon pays, et donner le meilleur de moi-même. »