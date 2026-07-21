Mercato : Yan Diomandé ne veut que le PSG

Malgré plusieurs approches de Premier League, Yan Diomandé aurait fait son choix. L’Ivoirien veut rejoindre le PSG cet été en cas de départ de Leipzig.

Ce n’est plus un secret, le Paris Saint-Germain aimerait beaucoup compter Yan Diomandé dans ses rangs en 2026-2027. L’ailier de 19 ans, auteur de 10 buts et de 13 passes décisives avec le RB Leipzig l’exercice passé, aurait même déjà donné son accord pour rallier Paris. Pourtant, de nombreux prétendants sont venus taper à la porte de ses représentants, comme Graeme Bailey l’évoque aujourd’hui pour Team Talk.

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Yan Diomandé rembarre la Premier League pour le PSG

En effet, selon le journaliste anglais, Liverpool, Arsenal et Manchester City l’ont tous contacté, rien que ça. Problème pour les cadors de Premier League, la réponse de Yan Diomandé a été la même : il veut rejoindre le PSG. Sa décision prise, il faut encore que les deux clubs se mettent d’accord. Ce qui risque de prendre encore un peu de temps.

Yan Diomande’s representatives have received fresh approaches from Arsenal, Liverpool and Manchester City over the past week, but TEAMtalk understands each club has been given the same message – the winger remains committed to joining PSG at this point.https://t.co/I21Nga17V8 — Graeme Bailey (@GraemeBailey) July 21, 2026

Pour rappel, une avancée pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine dans ce dossier. Nasser Al-Khelaïfi, proche des dirigeants de Red Bull, mènerait les discussions. Le club parisien reste apparemment confiant pour parvenir à faire flancher le RBL avec une somme comprise entre 100 et 110 millions d’euros.