Après l’accident subi par Sergio Rico en mai dernier, ainsi qu’une longue convalescence, le Paris Saint-Germain est en quête d’un nouveau gardien de but. Le club de la capitale cherche un portier d’expérience, capable d’amener une certaine concurrence à son gardien numéro 1, Gianluigi Donnarumma, sans forcément remettre en cause le statut de l’Italien. Après la rumeur Hugo Lloris, c’est au tour de Yassine Bounou d’être affilié au PSG.

Luis Enrique porte une certaine exigence quant au poste de gardien de but. L’Espagnol représente bien l’école barcelonaise, en exigeant de son portier d’être le premier relanceur, domaine dans lequel Donnarumma n’a pas excellé lors des deux dernières saisons avec Paris. De ce fait, mais aussi après l’accident qu’a subi Sergio Rico il y a maintenant près de deux mois, le Paris Saint-Germain serait à la recherche d’un nouveau gardien numéro 2, mais hésiterai sur le profil à recruter. Faut-il un numéro 1 bis ou une doublure identifiée. Pour la première des solutions, le PSG avait sondé Hugo Lloris, mais cette piste s’est peu à peu étouffée. Aujourd’hui, une nouvelle piste fait son apparition, celle menant à Yassine Bounou.

🚨 BREAKING : Le PSG s’est positionné sur le dossier Yassine Bounou et a entamé des discussions avec le joueur. Le prix pourrait se situer autour de 15M€ 🗣️🇲🇦



En effet, d’après Fabrice Hawkins pour RMC Sport, le Paris Saint-Germain s’est positionné sur le dossier du portier marocain. En toute logique puisque le Sévillan sort d’une très belle saison en club avec le FC Séville, avec qui le Marocain a remporté l’Europa League aux tirs aux buts, en grande partie donc grâce à lui. Mais ce n’est pas tout, puisque Bounou a également brillé à la Coupe du Monde 2022 avec les Lions de l’Atlas, en atteignant une demi-finale historique pour sa nation, après une séance de penaltys remportée en huitième de finale face à la sélection espagnole d’un certain … Luis Enrique, puis un quart de finale victorieux face au Portugal. Yassine Bounou serait donc ciblé par le club de la capitale pour occuper le poste de gardien numéro 2, et les discussions entre le joueur et la direction du club auraient commencées. Luis Enrique validerait la piste, qui pourrait être facilitée par le besoin de vendre pour le FC Séville. Le prix se situerai aux alentours des 15 millions d’euros.