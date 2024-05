Mercato : Youssouf Fofana répond au prétendu intérêt du PSG

Actuellement à Clairefontaine pour le rassemblement de l’Equipe de France, Youssouf Fofana s’est rendu en conférence de presse. Un rendez-vous au cours duquel le joueur de l’AS Monaco n’a pas échappé aux interrogations sur le mercato et un prétendu intérêt du PSG.

Après quatre saisons du côté de l’AS Monaco et un statut d’international français acquis depuis son arrivée sur Le Rocher, Youssouf Fofana arrive dans sa dernière année de contrat. En ce sens, après avoir fait le point avec ses dirigeants et selon Fabrizio Romano, le milieu de terrain devrait changer d’air afin de franchir un nouveau cap dans sa carrière, et que le club de la principauté ne se retrouve pas lésé avec un départ libre au mois de juin 2025. C’est dans ce contexte que nos confrères de L’Equipe affirment que le PSG fait partie des clubs qui a déjà eu des discussions avec l’entourage du joueur sans pour autant entrer dans une phase concrète de négociations.

En plein rassemblement avec l’Equipe de France, Youssouf Fofana s’est rendu en conférence de presse ce jeudi et a naturellement été interrogé au sujet de son avenir, qui pourrait s’écrire sous les cieux parisiens : « C’est un gros club français qui est déjà un gros d’Europe. Il n’y a pas encore la coupe. Est-ce que je m’y vois ? Pas forcément, je ne fais pas de fixette. Si ça vient pourquoi pas, si ça ne vient pas, je ne vais pas en faire des cauchemars« , a-t-il déclaré avant de poursuivre : « Il me reste un an de contrat. Mon avenir, j’en ai parlé avec les dirigeants, ce n’est pas un secret. On a un accord pour aller vers cette nouvelle étape. Si ça ne se fait pas, je ferai cette dernière saison à Monaco. J’espère que tout le monde sera gagnant cet été. Je n’y pense pas actuellement, j’ai un très bel entourage sportif qui s’occupe de ça. Ce n’est pas mon métier, je vais me concentrer sur ce que je sais faire, le terrain« .