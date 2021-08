[MAJ] Le PSG est proche de signer Messi jusqu’en 2023 (F.Romano)

Le monde du football a vécu un tremblement de terre ce jeudi soir lors de l’annonce de la non-prolongation de Lionel Messi avec son club formateur, le FC Barcelone. Et quelques heures après cette information, un prétendant est sorti du lot pour s’attacher les services de l’attaquant de 34 ans. En effet depuis 24 heures, de nombreux médias confirment la tendance d’une arrivée de la Pulga au PSG. Un recrutement qui pourrait même être conclu dans les prochains jours.

Et selon les informations de RMC Sport, le récent vainqueur de la Copa America a communiqué au PSG son souhait d’évoluer au club la saison prochaine, même s’il n’y a pas encore d’accord entre les différentes parties. Au contraire de L’Equipe qui annonçait un contrat de trois saisons (plus une année en option à priori), le média sportif évoque de son contrat un bail de deux ans (juin 2023) plus une année en option. Désormais, le club de la capitale devra “trouver l’équilibre budgétaire pour réussir à faire le deal.”

Une information également confirmée par l’ancien de RMC Sport, Mohamed Bouhafsi. “Les dernières discussions portent sur un contrat de 2 ans + une autre saison en option.” Le PSG tentera notamment de boucler ce deal dès ce week-end. En effet, Jorge Messi – père du sextuple Ballon d’Or – doit rencontrer les dirigeants du PSG dans les prochaines heures. Enfin, le vestiaire des Rouge & Bleu – qui a également oeuvré pour convaincre Lionel Messi – est heureux de cet arrivée, conclut le journaliste.

[MAJ 21h50] De son côté, le journaliste italien, Fabrizio Romano, confirme également que le PSG est sur le point de signer Lionel Messi. Le club de la capitale “prépare le contrat officiel jusqu’en juin 2023 à soumettre à Messi et son père Jorge dans les prochaines heures.” Une prolongation d’une saison supplémentaire est également évoquée. Les Rouge & Bleu sont confiants dans ce dossier et ont notamment pu compter sur Neymar Jr, qui a poussé ces 24 dernières heures. Le spécialiste du mercato rapporte également que le club de Ligue 1 a été la seule équipe à avoir approché le clan du joueur, sans passer par un intermédiaire.