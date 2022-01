Lionel Messi a fait son retour sous le maillot du PSG hier soir en entrant en jeu à 30 minutes de la fin lors de la large victoire contre Reims (4-0). L’Argentin avait contracté le Covid-19 lors de ses vacances en Argentine et avait eu du mal à s’en remettre. À l’issue de la rencontre contre les Rémois, La Pulga a reçu un présent du Pape François.

Dans un communiqué l’association sportive du Vatican a fait savoir que le souverain pontife avait offert un maillot, le tout premier maillot officiel du Vatican, dédicacé au numéro 30. « Homme de foi, Messi m’a confié combien cette démarche était importante pour lui. Nous avons prié ensemble, explique Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon et délégué pour le Saint-Siège des Jeux Olympiques de Paris 2024 sur son compte twitter. L’échange de maillots entre le pape et la star argentine est désormais complet. » Pour rappel, Jean Castex – le Premier ministre français – avait offert un maillot du PSG floqué Messi et signé par l’international argentin en octobre dernier.