Messi devrait porter le numéro 10 avec le PSG contre Nice

Laissé à disposition du PSG par la sélection Argentine, Leo Messi devrait ce lundi, honorer sa première titularisation de l’année avec le club de la capitale. Pour sa première en Coupe de France face à Nice (21h15, France 3), le septuple ballon d’or devrait retrouver son numéro iconique, le numéro 10.

Si Neymar a repris la course depuis la semaine dernière, celui-ci se prépare pour la réception du Real Madrid le 15 février prochain et ne figure logiquement pas dans le groupe qui affrontera ce soir, l’OGC Nice. Son numéro 10 étant libre, celui-ci sera donc ,selon Olé, attribué à Leo Messi qui se l’était par ailleurs, déjà vu proposé à son arrivée par son ami et coéquipier brésilien. L’habituel numéro 30 du PSG devra de toute façon s’il débute la rencontre, se plier au règlement de la Coupe de France qui oblige les clubs à attribuer les numéro de 1 à 11 pour les titulaires jusqu’aux 8e de finale. De la même façon, Donnarumma devra en cas de titularisation, laisser son numéro 50 pour le numéro 1. Quoi qu’il en soit, on espère que ce petit plaisir permettra à l’attaquant Argentin de réaliser un grand match et de pourquoi pas, inscrire ses premiers buts de l’année en ouvrant son compteur en Coupe de France.