Messi en direction de Paris

Le PSG pourra bientôt compter sur le retour de Leo Messi. Positif au Covid-19 il y a une semaine, la Pulga était restée en Argentine dans l’attente d’un test PCR négatif. Et ce mercredi, les médias argentins nous indiquent que l’international de l’Albiceleste a bien été testé négatif au Covid-19 et a pris l’avion avec sa famille en direction de Paris dans la nuit de mardi à mercredi, comme le rapporte Clarín. « Le capitaine de l’équipe nationale argentine a quitté Rosario dans les dernières minutes de mardi avec sa famille. » Selon le média local, Rosario Plus, la famille Messi a embarqué dans un avion privé à 23h57.

Depuis qu’il a été annoncé positif au Covid-19, Leo Messi a été testé toutes les 24 heures afin d’obtenir ce fameux test négatif. Ainsi, l’attaquant de 34 ans sera bientôt de retour au Camp des Loges afin de participer aux entraînements collectifs. Reste à connaître l’état de forme de l’Argentin et s’il sera apte pour le choc face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche 9 janvier (20h45 sur Prime Video), en conclusion de la 20e journée de Ligue 1. Selon certaines sources, Leo Messi avait été testé positif le 27 ou 28 décembre dernier. Le PSG avait annoncé cette nouvelle lors de son communiqué médical le 2 janvier, à la veille du déplacement à Vannes en Coupe de France.

Pour rappel, le club de la capitale connaît actuellement quelques cas de Covid-19 au sein de son effectif. En effet, Gianluigi Donnarumma a été testé positif ce mardi tandis que Sergio Rico, Nathan Bitumazala et Danilo Pereira sont toujours à l’isolement depuis quelques jours.