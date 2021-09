Messi et Verratti présents à l’entrainement du jour

Le PSG retrouve ce mardi la Ligue des Champions et Manchester City après avoir été éliminé en demi finale lors de la dernière édition (1-2 ; 2-0). Lors de la première rencontre de la compétition les Rouge & Bleu avaient déçu avec un match nul concédé contre Bruges (1-1), et doivent désormais faire un résultat face à un des ogres de la compétition. Pour cela, Mauricio Pochettino pourra compter sur la quasi-totalité de son effectif.

En effet lors de l’entraînement de ce lundi matin ouvert aux médias, Lionel Messi et Marco Verratti se sont entraînés normalement, ce qui est un bon signe pour leur présence dans le groupe qui affrontera les Cityzens. À noter que Juan Bernat et Angel Di Maria étaient aussi présents bien qu’ils ne joueront le match de demain. Seuls absents de l’entrainement ? Sergio Ramos et Ismael Gharbi.

Rendez-vous cet après-midi à partir de 15h30 pour la conférence de presse de Mauricio Pochettino et d’Ander Herrera.