Messi : « Le PSG est une grande équipe »

Opposé à son ancienne formation du PSG, Lionel Messi n’a rien pu faire lors de la déroute de l’Inter Miami ce dimanche (4-0) en Coupe du monde des clubs.

C’était les retrouvailles entre Lionel Messi et le PSG. Après un passage très contrasté chez les Rouge & Bleu pendant deux saisons (2021-2023), l’octuple Ballon d’or n’a pas pu empêcher son équipe de sombrer face aux Parisiens ce dimanche en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs. La formation de MLS a subi la loi des champions d’Europe avec une large défaite (4-0).

À lire aussi : CdM des clubs – Le PSG affrontera le Bayern Munich en quarts de finale

« Nous avons partagé beaucoup de choses ensemble »

Après la rencontre, Lionel Messi a été interrogé sur son ancienne équipe et a tenu des propos élogieux, lui qui n’avait pas hésité à critiquer son aventure à Paris lors de ses dernières interviews « Le PSG est une grande équipe, qui vient de remporter la dernière Ligue des champions et la vérité c’est qu’elle est très bonne », a d’abord déclaré l’international argentin avant d’évoquer ses retrouvailles avec ses anciens partenaires, au micro de chaîne sud-américaine DSports. « Ils étaient des coéquipiers avec qui j’ai eu une très bonne relation lors des deux années que j’ai passées à Paris. Avec ceux qui restent et avec tout le monde, j’ai eu une très bonne relation. Nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. Avec les nouveaux, je n’en ai pas partagé, c’est vrai mais il y a toujours du respect avec tous et je suis très reconnaissant de ça, du traitement des gens et aujourd’hui, une fois de plus, comme toujours. » De son côté, le PSG a partagé sur ses réseaux sociaux les retrouvailles entre Leo Messi et ses anciens coéquipiers Gianluigi Donnarumma, Presnel Kimpembe, Achraf Hakimi ou encore son ancien partenaire du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, et coach, Luis Enrique.