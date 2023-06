Messi, Mbappé, buts…les chiffres clés avant PSG / Clermont

Ce soir, le PSG joue son dernier match de la saison avec la réception de Clermont dans le cadre de la 38e journée de Ligue 1. À quelques heures de la rencontre, quelques chiffres autour de ce match.

Même si le PSG est déjà champion, le match au Parc des Princes contre Clermont ne sera pas sans enjeux. Les Parisiens voudront bien finir la saison devant leurs supporters, qui feront leurs adieux à Sergio Ramos, qui va quitter le club à l’issue de son contrat. Deux joueurs des Rouge & Bleu ont encore des objectifs. Meilleur buteur du championnat avec 28 réalisations, Kylian Mbappé n’a qu’une longueur d’avance sur Alexandre Lacazette. Avec un nouveau trophée de meilleur scoreur, il égalerait Jean-Pierre Papin avec cinq titres de suite. De son côté, Lionel Messi va s’offrir le titre de meilleur passeur. Avec 16 offrandes, il compte cinq longueurs d’avance sur son dauphin, Jonathan Clauss. Mais l’Argentin (35 ans) pourrait s’offrir le record de passes décisives sur une saison, détenu par Jérôme Rothen (AS Monaco en 2002-2003) et Angel Di Maria (Paris Saint-Germain en 2015-2016) avec 18 offrandes. Pour être le recordman, il a besoin de trois passes décisives. Performance qu’il a déjà réalisée à plusieurs reprises sous le maillot du PSG.

Des rencontres prolifiques entre les deux équipes

Ce sera la quatrième fois que les deux équipes s’affrontent en Ligue 1. Et le bilan est simple, trois victoires du PSG. Et à chaque fois des larges succès (4-0, 1-6, 0-5). Michel Kollar, l’historien du PSG indique sur le site internet des Rouge & Bleu que lors des trois premières confrontations dans l’élite du championnat de France entre les deux équipes, la moyenne de buts est de 4,75 par match, soit 19 buts en quatre rencontres. « Avec 10 buts encaissés la saison dernière, Clermont était l’équipe la plus généreuse en championnat face aux Parisiens. » Kylian Mbappé et Neymar sont les meilleurs buteurs contre le club auvergnat avec quatre buts. Une dernière journée au Parc des Princes, qui réussit plutôt bien au PSG ces dernières années. En effet, le club de la capitale reste sur quatre victoires avec 17 buts marqués pour aucun encaissé. 4-0 face à Dijon (2018-2019 et 2019-2020), 4-0 contre Reims (2020-2021) et 5-0 face à Metz (2021-2022).

A voir aussi : PSG / CF63 : Un hommage à Sergio Rico