Messi & Mbappé pas nommés pour être joueur de l’année

Le PSG a officialisé mardi dernier l’arrivée de Leo Messi et devrait compter sur lui pour le match contre Remis le vendredi 29 août prochain (21h00 sur Prime Video). En attendant le joueur poursuit sa préparation pour aborder ce nouveau challenge à 100%.

Après une première partie d’année 2021 absolument exceptionnelle avec le FC Barcelone où il aura enchainé les buts et les passes décisives, l’Argentin aura remporté sa première Copa America en juillet dernier. Malgré tout, le nouveau numéro 30 parisien ne fait pas partie des nommés pour le trophée du meilleur joueur de l’année UEFA. Parmi ceux qui peuvent y prétendre, on retrouve l’international italien Jorginho, le Français Ngolo Kanté et le Belge Kevin De Bruyne. À noter aussi que Kylian Mbappé, qui faisait partie du Top 10 des joueurs cités de base avec la Pulga, ne peut plus prétendre à cette récompense.

Par ailleurs, l’ancien coach Rouge & Bleu Thomas Tuchel peut être récompensé puisqu’il figure dans les trois nommés au titre d’entraineur de l’année aux côtés de Pep Guardiola et Roberto Mancini.