L’aventure de Lionel Messi au PSG aura seulement duré deux saisons mais l’Argentin n’en gardera pas un grand souvenir.

Accueilli comme une rock star lors de son arrivée libre à l’été 2021, Lionel Messi aura grandement déçu lors de ses deux saisons au PSG. Malgré un deuxième exercice plus abouti, l’Argentin de 36 ans n’aura pas réussi à faire passer un cap aux Rouge & Bleu et son manque d’implication au sein du club a grandement agacé les supporters parisiens. Et depuis deux mois, le champion du Monde 2022 a quitté l’Europe pour s’installer en Floride et découvrir la MLS avec l’Inter Miami. Une arrivée qui a complètement changé le visage de sa nouvelle formation qui enchaîne les bons résultats.

« C’était difficile, mais c’est le contraire de ce qui m’arrive aujourd’hui »

Déjà décisif avec le club de David Beckham (9 buts et 1 passe décisive en 6 matches), Lionel Messi est revenu sur son arrivée au PSG à l’été 2021. Un choix par défaut pour l’ancien Barcelonais qui ne voulait pas quitter son club formateur du FC Barcelone à l’époque, comme il l’a expliqué en conférence de presse. « Je suis très heureux parce que c’était mon choix de venir à l’Inter Miami, contrairement à Paris, ça a été une décision rapide. Comme je l’ai dit à l’époque, mon départ vers le PSG n’était ni prévu, ni souhaité. Je ne voulais pas quitter Barcelone. C’était du jour au lendemain. Je devais m’habituer à un endroit totalement différent de celui où j’avais vécu toute ma vie. Tant par rapport à la ville que sur le plan sportif. C’était difficile, mais c’est le contraire de ce qui m’arrive aujourd’hui. Dès mon arrivée, l’accueil a été impressionnant. C’est une ville où il y a beaucoup de Latinos, ce qui facilite aussi les choses. Les Latinos sont plus proches, plus démonstratifs. Ils vous montrent toujours de l’affection, de la proximité. C’est la chose la plus importante, la plus saine et la plus agréable pour pouvoir s’installer et apprécier ce que l’on fait. » En deux saisons au PSG, Lionel Messi aura disputé un total de 75 matches pour 32 buts et 35 passes décisives mais son passage dans la capitale française est perçu comme un échec sur le plan sportif.