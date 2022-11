La Coupe du Monde de football débute dans un peu plus de 24 heures et les stars parisiennes sont les principales attractions des sponsors.

Presque autant attendues que le mondial (bon peut-être pas), les amoureux de football découvrent depuis quelques jours les publicités des sponsors principaux pour cette coupe du monde avec visiblement comme même mot d’ordre : le retour… vers le passé. Sans surprise les stars du PSG sont toutes bien mises en avant dans celles-ci. Faisons un zoom sur ces différentes campagnes et nous vous partagerons nos avis et notes.

Nike : Un doux mélange technologique entre passé et présent… en plus d’un hommage à l’univers Marvel

Nike était attendu à quelques jours du mondial avec sa publicité se nommant : « Footballverse » composé d’un casting XXL et pour le moins surprenant. Le synopsis ? Dans un laboratoire “quelque part en Suisse”, deux scientifiques se demandent qui est le meilleur joueur entre le Mbappé d’aujourd’hui et le Ronaldinho de 2006, et créent donc un multiverse (rappelant l’univers Marvel) appelé le « Footballverse ». Débute une confrontation entre des légendes du football et les meilleurs joueurs du monde actuels. Mais attention, certains sont présents… parfois sous 3 époques différentes ! On ne vous spoil pas la suite, on vous laisse découvrir le spot publicitaire ci-dessous.

Note : 8/10. Le concept sur le papier est sympa, revoir Ronaldinho cheveux longs et bandeau à dribbler Mbappé nous a filé des frissons. Et que dire du retour de R9 version 2022 mais surtout 1998 avec ses mythiques crampons ! Dommage pour certains deep fake pas 100% convaincants et peut-être l’absence de scènes mythiques. Il y avait clairement le potentiel !

Adidas : Messi en meme Spiderman et réunion de famille

La marque aux 3 bandes a décidé de sortir non pas un, mais deux spots pour ce mondial. Le premier se nomme “family reunion” qui se plonge dans le quotidien d’une famille “classique” qui se prépare pour un événement, à savoir la Coupe du monde. Et dans cette “famille classique” on retrouve des membres comme Karim Benzema, Pedri, Jude Bellingham, Edouardo Camavinga et les joueurs parisiens Leo Messi et Achraf Hakimi. “Personne n’est aussi rapide qu’Hakimi”, voilà comment est décrit le Marocain tandis que Leo Messi lui n’est “pas comme les autres” selon la voix off puisqu’on le voit jouer au babyfoot contre… son lui de 2006, un indice pour la deuxième publicité où il est le principal (et unique) protagoniste.

En effet dans ce second spot réalisé par Adidas, on voit la “Pulga” rejoindre un toro de 4 joueurs, mais pas n’importe lesquels, puisque ce sont… 4 représentations de sa personne au cours de sa carrière. Il y a donc le Messi de la Coupe du Monde 2006, 2010, 2014, 2018 et donc celui de 2022. Un beau moment de nostalgie pour les plus anciens qui ont eu la chance, ou non car c’est signe vieillesse (le rédacteur vit mal sa trentaine passée), d’avoir suivi l’attaquant toute au long de sa carrière. À noter que la musique qui accompagne ce toro très “Spiderman no way home” est “Life is life”, un hommage évident à une autre immense légende argentine, Diego Armando Maradona, parti en 2020 à l’âge de 60 ans.

what is better than one Leo Messi? ✋x Leo Messi



In our family, impossible is what we do. #ImpossibleIsNothing pic.twitter.com/H2X4ckOPi3 — adidas Football (@adidasfootball) November 18, 2022

Note : 7/10. Le concept est très ambitieux et rappelle la pub Gatorade avec le Michael Jordan de 39 ans qui affrontait son lui de 23 ans et de 18 ans. Mais si celle-ci était restée dans les mémoires pour son réalisme bluffant, celle avec Leo Messi n’aura peut-être pas le même impact. Le symbole est certes très fort, mais la réalisation n’est pas au rendez-vous. On a surtout l’impression de voir des extraits de FIFA 18 sur PlayStation 4.

Pepsi en mode tchoutchou

La boisson américaine est réputée pour ses publicités marquantes et celle-ci n’a pas manqué à cette tradition. Nommé “nutmeg challenge”, ce spot se déroule dans les rues d’une ville orientale, qu’on imagine représentant le Qatar, où locaux et stars du football comme Leo Messi, Ronaldinho ou encore Paul Pogba s’opposent dans une bataille de petits ponts. Des personnalités de la pop culture sont aussi représentées comme des streameurs, des freestylers mais aussi… le journaliste Fabrizio Romano (oui, oui, nous avons décliné l’invitation, on avait piscine ce jour-là).

Note : 9/10. Spoiler alert, c’est notre publicité préférée ! Il y a tout dedans. Du rythme, de l’animation, de l’humour, un brin de nostalgie avec un Ronnie en grande forme et surtout… c’est un régal de réalisation !! Un bon point pour la musique de FIFA 98.

Puma : Peur de rien… ou presque

La marque allemande a été la première à dégainer sa publicité pour le mondial et raconte une discussion d’une bande de jeunes amis qui décrivent l’état d’esprit “fearless” (peur de rien) de Neymar et l’applique à leur quotidien pour braver ces épreuves. Cocorico, ce spot a été imaginé et réalisé par l’agence française de communication LaFourmi.

Note : 4,5/10. Si l’animation est sympa et l’histoire divertissante à suivre en plus d’une petite musique reggae plutôt agréable à l’oreille, cette publicité ne met paradoxalement pas assez en avant les joueurs représentés. Malheureusement ce spot de Puma va rapidement finir aux oubliettes… si ce n’est pas déjà fait. Bonus à la bande son, excellente tout au long des 3 minutes.