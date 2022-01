Comme chaque année, la FIFA organise une cérémonie pour élire les meilleurs joueurs de l’année. Intitulé The Best, elle récompense les meilleurs gardiens, gardiennes, joueurs, joueuses et entraîneurs de l’année. Le PSG sera représenté lors de cette cérémonie – qui aura lieu le 17 janvier – avec la nomination de Gianliuigi Donnarumma pour le titre de meilleur gardien en concurrence avec Manuel Neuer et Edouard Mendy.

Un autre joueur du PSG pourrait se voir récompenser lors de cette cérémonie. Ce vendredi après-midi, la FIFA a dévoilé les finalistes pour le Trophée The Best du meilleur joueur de l’année. Et Lionel Messi figure dans les trois derniers nommés. La Pulga – qui a déjà remporté le Ballon d’Or sera en concurrence avec Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Mohamed Salah (Liverpool).

🚨🏆 The final three in the running to be #TheBest FIFA Men’s Player 2021!

🌍👑 Who should be crowned #TheBest in the world?

🇵🇱 @lewy_official | @pzpn_pl

🇦🇷 Lionel Messi | @Argentina

🇪🇬 @MoSalah | @EFA pic.twitter.com/1kVGi5nRZ9

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 7, 2022