Hier soir, Lionel Messi a remporté le huitième Ballon d’Or de sa carrière. À l’issue de la cérémonie, il a été questionné sur son passage au PSG et sur ‘impact que ce dernier a eu sur cette récompense.

Hier soir, au Théâtre du Chatelet, avait lieu la 67e cérémonie du Ballon d’Or. Sans trop de surprise, c’est Lionel Messi qui a soulevé la récompense individuelle ultime dans le monde du football. L’Argentin, vainqueur de la Coupe du monde avec son pays, a remporté pour la huitième fois cette récompense. Les votes prenant compte de la saison 2022-2023, c’est en tant que joueur du PSG qu’il a remporté ce Ballon d’Or. Il devance Erling Haaland et Kylian Mbappé, qui monte pour la première fois sur le podium. À l’issue de la cérémonie, il a dû répondre aux questions des journalistes. Lors de cette conférence de presse, La Pulga a été interrogée sur l’impact qu’a eu le PSG sur ce Ballon d’Or. Et il n’a vraiment répondu à la question.

« Je garde toutes les bonnes choses et elles sont nombreuses »

« J’ai dû partir de Paris pour plusieurs raisons, mais j’en ai beaucoup profité. J’ai de bons amis ici, j’étais très heureux et mes enfants ont aimé la ville. Ils voulaient continuer en France. D’un point de vue sportif, ce n’est pas vraiment ce que j’espérais, mais je garde toutes les bonnes choses et elles sont nombreuses, lance l’ancien numéro 30 du PSG dans des propos relayés par l’Equipe, avant d’évoquer une possible présentation du Ballon d’Or au Parc des Princes. « Je ne suis pas sûr qu’on (le public et lui) en ait envie que je présente le Ballon d’Or au Parc. Avec Kylian (Mbappé), on s’est dit quelques mots, demandé comment on allait. On a une bonne relation, on s’est battus ensemble dans de grands matches. » Quelques minutes avant de se présenter devant les journalistes, Lionel Messi avait eu des mots très élogieux envers Kylian Mbappé et Erling Haaland, qui sont appelés à succéder à l’actuel joueur de l’Inter Miami et à Cristiano Ronaldo, qui ont dominé le football mondial pendant 20 ans. « J’ai partagé deux années dans le même club avec Kylian Mbappé. Je connais son immense talent. C’est un joueur très jeune, on les retrouvera à l’avenir lui et Haaland. Ils seront très bientôt vainqueurs du Ballon d’Or.«