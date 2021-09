Messi : « Pour nous c’était très important de gagner ce soir »

Le PSG a réalisé une très bonne performance ce soir lors de sa victoire contre Manchester City (2-0) dans le cadre du choc de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Lionel Messi a ouvert son compteur but grâce à un très belle frappe du gauche. L’Argentin a tenu à saluer la performance de son équipe.

« On a gagné contre un très bon adversaire. Pour nous c’était très important de gagner ce soir après notre match nul contre Bruges. Je suis très content de marquer, explique le numéro 30 parisien pour Canal Plus. Mon but ? J’ai peu joué, c’est mon second match ici (au Parc, ndlr). Je m’adapte petit à petit à mon équipe à mes coéquipiers. Ce qui est important c’est d’avoir gagné. Il faut que l’on continue comme ça. La MNM ? Plus on va jouer ensemble, et mieux ça va être. On doit tous grandir ensemble et augmenter notre niveau de jeu. On a bien joué. Il faut donner le meilleur. »

Pour PSG TV, Lionel Messi a expliqué être heureux à Paris. « Je suis très heureux de ce résultat. Je pense que nous avons réalisé une très belle prestation. C’était un match très important pour nous, nous voulions gagner, surtout après le match nul à Bruges. Nous sommes donc très heureux. Sur le but, tout va très vite. C’est un contre, je joue avec Kylian qui me la remet en une touche de balle et je peux frapper instantanément. Je suis très heureux d’avoir marqué, c’est mon deuxième match ici au Parc. Je suis heureux d’avoir pu le célébrer avec mes coéquipiers et tous les supporters, surtout lors d’un match si important, assène La Pulga. Je suis très heureux sur un plan personnel, mais aussi pour le résultat d’équipe. Continuons comme ça !«