L’Argentine et le Brésil s’affrontait la nuit dernière dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Malgré la blessure de Neymar, on a pu voir beaucoup de Parisiens sur la pelouse lors de cette affiche. Côté argentin, Angel Di Maria, Leandro Paredes et Lionel Messi étaient titulaires tandis que Marquinhos a aussi enchaîné avec la Seleçao. Interrogé en fin de partie, Leo Messi est revenu sur le match nul entre les deux nations au terme d’un match décevant (0-0) mais aussi sur sa forme physique.

On sait que c’est toujours compliqué de jouer contre le Brésil, que ça allait être serré et avec beaucoup de frictions. C’était difficile de jouer. L’important c’est qu’on continue bien, qu’on ne perde pas et qu’on continue ainsi. Espérons que lors de la prochaine trêve, nous pourrons nous qualifier, mais nous sommes proches (NDLR. Le match Chili / Équateur n’était pas terminé). Mon état physique ? Je me sens bien bien sinon je n’aurais pas joué. Je suis debout depuis longtemps et ce n’est pas facile de jouer un match avec autant de rythme comme celui-ci. Heureusement que je vais bien et je sais que petit à petit je vais accélérer le rythme. J’espère pouvoir bien finir l’année ! »