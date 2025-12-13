Metz / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce samedi (19h sur Ligue 1+), le PSG disputera son dernier match de Ligue 1 en 2025 avec un déplacement sur la pelouse du FC Metz.

Pour son dernier déplacement de 2025 en Ligue 1, le PSG affronte le FC Metz – au Stade Saint-Symphorien – dans le cadre de la 16e journée de championnat. En cas de succès face à la lanterne rouge, le club de la capitale prendra provisoirement la tête de la Ligue 1, en attendant le match RC Lens / OGC Nice ce dimanche.

Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur le retour de son gardien Lucas Chevalier mais doit aussi composer sans Marquinhos et Ousmane Dembélé. Et à une heure et demi du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le FC Metz et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mercredi, le champion d’Europe a concédé le match nul (0-0) sur la pelouse de l’Athletic Bilbao en Ligue des champions. Vanya est le seul Csien à avoir annoncé le bon résultat ici. Félicitations à lui !!!