Metz / PSG – Le coach messin salue la performance des Titis

Ce samedi, le PSG s’est imposé face au FC Metz (2-3) dans un match disputé. Et le club parisien a pu compter sur la bonne performance de ses Titis Quentin Ndjantou et Ibrahim Mbaye.

Le PSG n’a pas raté la belle occasion d’occuper provisoirement la tête du championnat. En déplacement chez la lanterne rouge de Ligue 1 ce samedi, la formation de Luis Enrique se devait de l’emporter pour mettre la pression sur le RC Lens, qui affronte l’OGC Nice cet après-midi (17h15). Et avec une équipe remaniée au coup d’envoi, les Titis Ibrahim Mbaye (17 ans) et Quentin Ndjantou (18 ans) ont marqué des points.

« Ce qu’ils font est remarquable »

L’international sénégalais, qui va participer à la CAN avec le Sénégal, a délivré deux passes décisives dans cette rencontre tandis que le polyvalent Ndjantou a inscrit son premier but en professionnel à Saint-Symphorien. Après la rencontre, l’entraîneur du FC Metz, Stéphane Le Mignan, a tenu à saluer la performance des deux jeunes, dans des propos rapportés par Le Parisien : « Ce sont des joueurs qui se fondent bien dans le collectif parce que l’équipe marche bien. Mais les jeunes se mettent au niveau, ils sont disciplinés. Surtout, ils ont des qualités, ce sont les meilleurs jeunes de leur génération en France. Alors qu’ils arrivent à jouer des morceaux de matchs et qu’ils soient performants, cela ne m’étonne pas. Les autres (les cadres, ndlr) enchaînent beaucoup de matchs, il y a parfois des doutes sur leur motivation. Même s’ils veulent gagner, ce n’est pas facile, ce sont des humains. Mais comme il y a des grandes échéances assez régulièrement, l’effectif tourne et les jeunes en profitent et montrent toutes leurs qualités. On les avait déjà vus sur les matchs précédents, notamment en Coupe d’Europe où ils ont fait de très bonnes choses. Le coach les met en confiance et eux s’épanouissent parce que le jeu est stable et que leur intégration est simplifiée par le rendement de l’équipe. Ce qu’ils font est remarquable. »