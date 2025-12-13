Metz / PSG – Le groupe parisien avec le retour de Chevalier

Ce samedi soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Metz dans le cadre de la seizième journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce match, Luis Enrique a dévoilé son groupe.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce soir avec le déplacement à Metz dans le cadre de la seizième journée. Pour ce dernier match de l’année 2025 en championnat, Luis Enrique ne pourra pas compter sur un groupe au complet. Victime d’une fatigue musculaire à la hanche droite contre l’Athletic Club mercredi soir, Marquinhos est forfait pour cette rencontre contre les Messins. Ce sera également le cas d’Ousmane Dembélé. Malade avant la rencontre de Ligue des champions, le numéro 10 du PSG a fait son retour à l’entraînement hier et est préservé pour ce match de Ligue 1.

Lucas Beraldo également de retour dans le groupe

Touché à la cheville contre Monaco, Lucas Chevalier avait manqué les deux derniers matches du PSG. Le gardien fait son retour dans le groupe concocté par Luis Enrique. C’est également le cas de Lucas Beraldo, qui avait manqué les deux derniers matches des Rouge & Bleu en raison d’une surcharge au mollet gauche. Le titi Quentin Ndjantou figure également dans le groupe, comme depuis de nombreuses semaines.

Le groupe du PSG