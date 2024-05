Ce dimanche soir (21h sur Canal Plus Sport 360), le PSG se déplace sur la pelouse du FC Metz pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Et pour ce dernier match de championnat, Luis Enrique n’a pas convoqué Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Ce soir, à Saint-Symphorien, le PSG dispute son dernier match de championnat. Sacré champion de France depuis quelques semaines, le club parisien voudra finir sur une bonne note et préparer au mieux sa finale de Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais le 25 mai prochain. Et pour cette rencontre face au FC Metz, seuls Sergio Rico, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez étaient mentionnés dans le point médical d’avant-match.

Donnarumma, Marquinhos, Ruiz et Vitinha également absents

Mais, Luis Enrique a une nouvelle fois décidé de se passer de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Forfaits face à l’OGC Nice en milieu de semaine, respectivement pour une gêne à l’ischio-jambier gauche et un coup à la cuisse gauche, les deux internationaux français sont une nouvelle fois absents du groupe. Ainsi, Kylian Mbappé ne pourra pas faire ses adieux au championnat de France ce dimanche. Autres absences, celles de Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Fabian Ruiz et Vitinha. À noter les retours dans le groupe de Keylor Navas, Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Randal Kolo Muani, qui avaient également manqué le déplacement à Nice. Voici ci-dessous le groupe des 20 Parisiens convoqués par Luis Enrique.

Le groupe du PSG

Gardiens : Navas, Letellier, Tenas

: Navas, Letellier, Tenas Défenseurs : Hakimi, Danilo, Nuno Mendes, Mukiele, Skriniar, Beraldo, Zague

: Hakimi, Danilo, Nuno Mendes, Mukiele, Skriniar, Beraldo, Zague Milieux : Ugarte, Lee, Soler, Zaire-Emery, E.Mbappé, Mayulu

: Ugarte, Lee, Soler, Zaire-Emery, E.Mbappé, Mayulu Attaquants : Ramos, Asensio, Kolo Muani, Barcola