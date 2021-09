Metz / PSG : les compositions officielles

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Décalé) à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1, le PSG affronte le FC Metz au Stade Saint-Symphorien. Auteur d’un sans-faute en championnat, le club de la capitale voudra enchaîner avec une septième victoire face à la lanterne rouge. De leur côté, les Grenats tenteront de réaliser un exploit face aux Rouge & Bleu. Et pour cette rencontre, Mauricio Pochettino est privé de Leo Messi (contusion osseuse au genou gauche), Sergio Ramos (préparation individuelle) et Marco Verratti (reprise). Ainsi, le coach parisien a décidé de faire un léger turnover pour ce match en Moselle.

Keylor Navas retrouve sa place de titulaire. Presnel Kimpembe enchaîne avec Marquinhos. Nuno Mendes et Achraf Hakimi occupent les couloirs. Au milieu, Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira et Rafinha sont associés. Enfin, Neymar Jr, Mauro Icardi et Kylian Mbappé s’occuperont de l’animation offensive.

Feuille de match FC Metz / PSG

Septième journée de Ligue 1 Uber Eats – Mercredi 22 septembre 2021 à 21h au Stade Municipal Saint-Symphorien – Diffuseur : Canal Plus Décalé – Arbitre : Pignard – VAR : Letexier, Gringore