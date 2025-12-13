Metz / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce samedi soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Metz dans le cadre de la seizième journée de Ligue 1. Luis Enrique devrait effectuer un large turnover.

Le PSG va jouer son dernier match de l’année 2025 en Ligue 1 avec son déplacement à Metz dans le cadre de la seizième journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait faire sans Marquinhos et Ousmane Dembélé. Mais le coach du PSG pourra compter sur le retour de Lucas Chevalier, absent depuis la semelle sur sa cheville de Lamine Camara reçue lors de la rencontre entre le club de la capitale et Monaco. Pour L’Equipe, l’international français sera titulaire contre les Messins. Pour Le Parisien, ce sera Matvey Safonov, qui enchaînerait donc une troisième titularisation de suite.

Lucas Chevalier ou Matvey Safonov dans les buts ?

Les deux quotidiens s’accordent sur les joueurs que devrait aligner le coach du PSG en défense. Warren Zaïre-Emery, performant depuis plusieurs semaines, serait aligné dans le couloir droit, alors qu’Illia Zabarnyi et Willian Pacho occuperaient la charnière centrale. Dans le couloir gauche, c’est Lucas Hernandez qui devrait occuper le poste. Au milieu de terrain, L’Equipe et Le Parisien ne sont pas d’accord. Pour le quotidien sportif, Vitinha sera associé à Lee Kang-in et Fabian Ruiz. Pour le quotidien francilien, l’international coréen serait aligné au côté de Senny Mayulu et Quentin Ndjantou. Enfin, en attaque, ils ne sont pas non plus d’accord. Pour L’Equipe, Gonçalo Ramos sera titulaire en pointe et serait accompagné d’Ibrahim Mbaye dans le couloir droit et de Bradley Barcola à gauche. Pour Le Parisien, l’international portugais serait associé à Désiré Doué et Ibrahim Mbaye.