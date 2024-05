Ce dimanche soir (21h sur Canal Plus Sport 360), le PSG se déplace sur la pelouse du FC Metz, dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1. Et Luis Enrique pourrait aligner une équipe mêlant des cadres et des joueurs de rotation.

Ce dimanche soir se conclut l’exercice 2023-2024 de Ligue 1. Sacré champion de France il y a quelques semaines, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Metz, à la lutte pour le maintien, à l’occasion de cette 34e journée de Ligue 1. Si le match n’aura aucun enjeu sportif pour les Rouge & Bleu, il n’en reste pas moins important afin de redonner du rythme à certains joueurs cadres en vue de la finale de Coupe de France le 25 mai prochain. Et à l’exception de Sergio Rico, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, Luis Enrique pourra compter sur l’ensemble de ses forces vives.

Hakimi et Nuno Mendes de retour dans le onze de départ ?

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma pourrait retrouver sa place de titulaire. Il serait protégé par une défense à quatre avec les retours d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes dans les couloirs et une charnière centrale Danilo Pereira et Milan Skriniar, selon L’Equipe. Au milieu de terrain, Senny Mayulu et Marco Asensio pourraient accompagner Vitinha. Enfin, en attaque, Kylian Mbappé devrait bien être titulaire pour sa dernière en Ligue 1. L’attaquant de 25 ans pourrait former un trio 100% français aux côtés d’Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani.

De son côté, Le Parisien voit un onze de départ complètement différent, avec une équipe-type alignée. En défense centrale, Marquinhos et Lucas Beraldo sont associés. Le milieu de terrain Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz est pressenti. Pour l’attaque, Bradley Barcola, récemment appelé à l’Euro, devrait accompagner Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, selon le quotidien francilien.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Danilo (c), Skriniar, Nuno Mendes – Asensio, Vitinha, Mayulu – Dembélé, Mbappé, Kolo Muani

(L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Danilo (c), Skriniar, Nuno Mendes – Asensio, Vitinha, Mayulu – Dembélé, Mbappé, Kolo Muani Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Mbappé, Barcola

(Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Mbappé, Barcola Le XI probable du FC Metz : Oukidja – Colin, I.Traoré, Hérelle (ou Sané), Udol (c) – Jean-Jacques, N’Doram, L.Camara – Van den Kerkhof, Mikautadze, Diallo

Les compositions probables FC Metz / PSG (L’Equipe)