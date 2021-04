Metz / PSG : les notes des joueurs parisiens

Le PSG ouvrait le bal ce samedi dans le match du haut de tableau de la Ligue 1. C’était au stade Saint-Symphorien. Rapidement (5e), le PSG a ouvert la marque par Kylian Mbappé. Mais sans trouver le break derrière. Ce qui lui a valu une égalisation à l’entame de la seconde période suite à un centre pour Centonze mal géré par Kurzawa. Après une multitude d’occasions, Paris s’est imposé grâce à un nouveau but de Kylian Mbappé puis un penalty “Panenka” de Mauro Icardi.

Si collectivement le PSG a affiché de la la maitrise, individuellement les performances ont été hétérogènes. Ainsi, Layvin Kurzawa, mauvais, a perdu toute chance d’être titulaire mercredi prochain contre Manchester City. Pablo Sarabia a également été très décevant. Pas un hasard si Mauricio Pochettino a sorti ces deux hommes à la 64e minute. Neymar a lui joué 80 minutes, mais on a rarement vu le Brésilien aussi neutre dans le jeu. Et puis il y a des joueurs qui ont marqué des points : Ander Herrera et Leo Paredes. Très dynamique, Marco Verratti a réussi son retour. L’homme du match, c’est évidemment Kylian Mbappé. L’attaquant, auteur d’un doublé, est en grande forme. Souci, il a reçu un coup au quadriceps. Assez douloureux pour le faire sortir. Reste plus qu’à espérer qu’il n’y aura pas de conséquences !

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG : Navas : 6 / Florenzi : 5 / Kehrer : 6 / Kimpembe : 6 / Kurzawa : 2,5 / Herrera : 6,5 / Paredes : 6 / Verratti : 7 / Sarabia : 3 / Mbappé : 8 / Neymar : 4