Metz / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce samedi, le PSG est venu à bout du FC Metz (2-3) dans un match disputé. Un succès qui permet aux Rouge & Bleu d’occuper provisoirement la tête du championnat.

Pour son dernier match de 2025 en Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse du FC Metz. Face à la lanterne rouge du championnat, le club de la capitale s’est imposé et a repris provisoirement la tête du championnat, en attendant le résultat du RC Lens ce dimanche. Avec une équipe remaniée, les Rouge & Bleu ont dû batailler face à une équipe messine joueuse.

À lire aussi : FC Metz / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Mbaye et Ndjantou brillent, F.Ruiz en difficulté

Et les champions de France ont pu compter sur les Titis à l’image d’Ibrahim Mbaye, qui reçoit la note de 7/10 dans L’Equipe. « Disponible malgré une position souvent excentrée, il a mis de la percussion de manière parfois désordonnée mais courageuse. Il est doublement décisif : il efface Kouao avec facilité pour servir Ndjantou (39e) et est réactif pour lancer Doué sur le contre qui redonne deux buts d’avance à Paris (63e). Il a terminé en pointe à la sortie de Ramos (66e). » L’autre Titi, Quentin Ndjantou a aussi brillé avec la note de 7/10 dans Le Parisien. « En position de relayeur, le numéro 47 n’a pas hésité à se projeter pour amener le danger offensivement. Impliqué sur l’ouverture du score à la suite d’un corner joué vite par Lee (0-1, 31e), il marque son premier but en professionnel en étant à la réception d’un bon centre de Mbaye (0-2, 39e). Fischer le prive du doublé en début de seconde période (46e). »

Titulaire à la pointe de l’attaque, Gonçalo Ramos a débloqué cette rencontre en ouvrant le score. L’attaquant portugais récolte la note de 6/10 dans les deux quotidiens. « Le Portugais a parfois manqué de justesse technique, ce qui ne l’a pas empêché de peser sur la défense. Après une première tête repoussée par Fischer (17e), il en place une autre qui donne l’avantage à Paris (0-1, 31e). Il doit mieux faire sur un service de Ruiz (36e) et oblige Fischer à s’employer encore sur un tir croisé (52e) », souligne LP. En revanche, Fabian Ruiz n’a pas eu son rendement habituel et a été remplacé à la pause. « Sur les transitions messines, il a régulièrement fait preuve d’une passivité dont il n’était plus coutumier. Avec le ballon, il a tout aussi peu proposé. Lui aussi avait sans doute la Coupe intercontinentale dans un coin de la tête », regrette le quotidien sportif, qui lui attribue la note de 3/10. En défense, Warren Zaïre-Emery n’a pas affiché la même solidité que lors de ses sorties précédentes. « Le Titi n’en finit plus d’enchaîner les matchs ! Titulaire pour la 17e fois de suite, dans ce rôle désormais habituel d’arrière droit, il a avalé les kilomètres sans avoir le même rendement que lors de ses précédentes sorties. Un peu loin du centreur sur le premier but messin (1-2, 42e), il se fait déposer sur le second (2-3, 81e) », note Le Parisien, qui lui octroie la note de 4/10.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Safonov 5 – Zaïre-Emery 6, Zabarnyi 5, Pacho 6, L.Hernandez 6 – Lee 5, Vitinha 5, F.Ruiz 3 (Doué 7) – Ndjantou 6, G.Ramos 6, Mbaye 7 / Luis Enrique 6

(L’Equipe) : Safonov 5 – Zaïre-Emery 6, Zabarnyi 5, Pacho 6, L.Hernandez 6 – Lee 5, Vitinha 5, F.Ruiz 3 (Doué 7) – Ndjantou 6, G.Ramos 6, Mbaye 7 / Luis Enrique 6 Les notes du PSG (Le Parisien) : Safonov 5 – Zaïre-Emery 4, Zabarnyi 5, Pacho 4.5, L.Hernandez 5 – Lee 5.5, Vitinha 5, F.Ruiz 5 (Doué 6.5) – Ndjantou 7, G.Ramos 6, Mbaye 7