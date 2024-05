Metz / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche soir, une équipe remaniée du PSG s’est imposée sans forcer face au FC Metz (0-2) dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1. Et plusieurs joueurs de rotation se sont montrés à leur avantage.

Le PSG a conclu sa saison 2023-2024 de Ligue 1 par une victoire. Sans forcer et avec une équipe remaniée, les champions de France en titre se sont imposés sur la pelouse du FC Metz (0-2), dans le cadre de la 34e et dernière journée de championnat. Face à une équipe qui luttait encore pour sa survie en Ligue 1, Luis Enrique a décidé d’opérer un large turn-over, laissant ainsi une chance aux « second couteaux » comme Keylor Navas, Nordi Mukiele, Manuel Ugarte, Carlos Soler ou encore Marco Asensio. Et plusieurs joueurs ont affiché un bon niveau sur la pelouse de Saint-Symphorien.

Navas présent pour sa dernière, Mukiele en forme, Asensio en chef d’orchestre

Titulaire pour sa dernière en Ligue 1, Keylor Navas s’est montré décisif à quelques reprises dans cette rencontre afin de permettre à son équipe d’obtenir le clean-sheet, une première depuis le 3 avril dernier. Le portier parisien reçoit la note de 6.5/10 dans le quotidien Le Parisien « Le portier costaricain s’est mis en évidence en gardant sa cage inviolée. Une première pour Paris depuis 11 rencontres ! Il repousse un premier tir de Mikautadze (10e), gagne un face-à-face avec ce même joueur à l’heure de jeu (61e) et voit, tout heureux, un centre-tir rebondir sur sa barre transversale (75e). », Autre joueur performant, Nordi Mukiele. Peu utilisé par Luis Enrique cette saison, le Français s’est montré à son avantage dans son couloir droit et obtient la note de 7/10 dans le quotidien L’Equipe. « En grande difficulté face à Toulouse, le latéral s’est remis à l’endroit en étant un moteur constant de l’animation offensive parisienne, par ses appels dans la profondeur, ses centres précis et ses frappes. Après avoir perdu son duel face à Oukidja (32e), il voit sa reprise aboutir sur la transversale (35e). Sa relation technique avec Lee Kang-In a été intéressante. Au final, un match plein où il n’a jamais été mis en difficulté dans le duel défensif. »

De son côté, Marco Asensio a dicté le jeu de son équipe et reçoit la même note dans le quotidien sportif (7/10). « Son sens du jeu est un plaisir à voir et ce n’est pas un hasard s’il a été dans tous les bons coups (26e, 32e, 45e+3, 77e, 90e+4). Sur le but de Lee, son appel et son centre au cordeau sont parfaits (12e). Il ne cadre pas une frappe croisée (32e). Lui au moins cherche à jouer vers l’avant, et à surprendre en 1re intention, avec un déchet minimal. » En revanche, Senny Mayulu n’a pas profité de sa titularisation pour se montrer davantage. Le Titi parisien est noté 5/10 dans le quotidien francilien. « Le jeune milieu a rendu une copie assez neutre dans l’entrejeu. »