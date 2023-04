Dans la tourmente depuis quelques jours avec de lourdes accusations sur le dos, Christophe Galtier peut compter sur le soutien de certains. Outre ses proches, plusieurs de ses anciens joueurs apportent leur soutient à l’actuel coach du Paris Saint-Germain.

Accusé de racisme par l’ancien directeur sportif de l’OGC Nice, Julien Fournier, Christophe Galtier se retrouve au cœur d’une tempête médiatique. Le technicien français voit son nom associé à différents débats dans les médias, mais aussi aux lourdes accusations à son encontre. Malgré tout, le coach du PSG peut compter sur le soutien de plusieurs de ses anciens joueurs. En effet, l’ancien Dogues, Burak Yilmaz a fait part sur son compte Instagram d’un message de soutien pour Christophe Galtier, avant d’être imiter par José Fonte, toujours au LOSC lui. C’est au tour d’un visage bien connu chez les Rouge & Bleu de soutenir l’entraîneur parisien, Mevlut Erding. Le Turc a côtoyé Christophe Galtier à Sochaux (2006-2007) lorsqu’il était adjoint d’Alain Perrin, puis en tant que numéro 1 sur le banc de l’AS Saint-Etienne (2013-2015). « Christophe Galtier est un très bon ami à moi avant d’être un coach et je le connais depuis pratiquement 15 ans. J’ai travaillé quatre – cinq ans avec lui, que ce soit à Sochaux ou Saint-Etienne. Je n’ai ressenti aucun racisme de sa part« , a déclaré l’ancien attaquant du PSG à L’Equipe avant de poursuivre : « Moi-même je faisais le ramadan quand j’étais sous ses ordres et je peux vous dire qu’il nous laissait le choix, il le respectait. Il n’y avait vraiment pas de racisme« .

La gestion du jeûne

Mevlut Erding revient ensuite sur la façon dont il gérait personnellement le jeûne du mois du ramadan sous les ordres de Christophe Galtier : « Je jeûnais pendant les semaines d’entraînement. Comme je connaissais mon corps et qu’il me faisait confiance, il n’avait pas besoin de me dire que je ne devais pas jeûner les jours de match, c’était logique. Je ne jeûnais pas les jours de match » a-t-il décrit toujours dans les colonnes de L’Equipe. Le Turc n’a pas manqué de salué Christophe Galtier comme étant « quelqu’un d’extraordinaire humainement« . Erding a évoqué également le cas Burak Yilmaz, compatriote qui a joué au LOSC sous les ordres de Galtier, avec qui il a échangé à ce sujet : « Il n’a jamais ressenti une once de racisme de sa part« . L’ancien Rouge & Bleu conclu en apportant un soutien indéfectible à son ancien entraîneur : « Si je peux plaider en sa faveur, je le ferai« .