Khvicha Kvaratskhelia a été l’un des protagonistes de la deuxième Ligue des champions de suite du PSG. Il est annoncé comme l’un des favoris pour le Ballon d’Or. Michel Platini mettrait une petite pièce pour l’international géorgien sur sa possible victoire.

Après le back-to-back en Ligue des champions, le PSG va-t-il réussir à conserver le Ballon d’Or ? Vainqueur de l’édition 2025, Ousmane Dembélé reste un prétendant à sa propre succession. Kylian Mbappé, meilleur buteur de La Liga, de la Ligue des champions et de la Coupe du monde, lui qui est aussi devenu le meilleur buteur de l’histoire du Mondial, a des partisans, tout comme Lamine Yamal, qui a remporté la Coupe du monde avec l’Espagne. Outre Ousmane Dembélé, deux joueurs du PSG peuvent aussi être placés parmi les prétendants au titre individuel suprême : Fabián Ruiz, qui est le seul joueur à avoir remporté la Ligue des champions et la Coupe du monde la saison dernière, et Khvicha Kvaratskhelia, élu meilleur joueur de la dernière Ligue des champions.

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« Je n’ai pas dit que c’était mon favori, mais je mets une petite pièce sur lui »

Légende du football français, Michel Platini a été questionné sur le Ballon d’Or 2026. Et ce dernier a expliqué mettre une petite pièce sur le numéro 7 du PSG. « Je mettrais une petite pièce sur le joueur du Paris Saint-Germain. Kvaratskhelia ? Oui, il a fait gagner la coupe d’Europe au Paris Saint-Germain, lance la légende sur le plateau du Canal Football Club. La coupe d’Europe, c’est beaucoup de matches, c’est le championnat. Dans une année Coupe du monde, donner le Ballon d’Or à un joueur qui n’y a pas participé, c’est possible ? C’est pour ça que je mets une petite pièce, je n’ai pas dit que c’était mon favori, je mets une petite pièce sur lui. Il y a quatre ou cinq joueurs qui le méritent. Kylian a fait une saison formidable, il a été meilleur buteur partout. Malheureusement, il n’a rien gagné. Après, il y a les autres qui ont gagné. » Michel Platini a aussi évoqué les chances du PSG de réaliser le triplé en Ligue des champions. « Les favoris ? Oui. Ils sont les favoris et ils le méritent. Ils écrivent un football merveilleux depuis deux ans. On ne peut dire que chapeau au Paris Saint-Germain. Je dirais chapeau à Campos et à Luis Enrique parce qu’ils ont trouvé la meilleure formule, ils ont pris les bons joueurs aux bonnes places. Ils n’ont pas des superstars au départ, mais ils ont pris des très bons joueurs. Après, ils ont les moyens de les prendre certes, mais ils ont pris des très bons joueurs. Ils n’ont pas pris que onze joueurs, ils ont pris 20 très bons joueurs. Toute la saison, ils peuvent être très bons. Après, ils font un football fantastique, porté vers l’avant, qui est magnifique. Donc c’est bien qu’il le gagne. »