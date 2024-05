Micoud fustige ceux qui surprotègent et défendent Mbappé

C’est la fin de la saison pour le PSG... en plus de la fin de l’aventure de Kylian Mbappé dans la capitale. Et certaines langues se délient sur le niveau du français.

La dernière saison de Kylian Mbappé ne restera pas dans les annales. Malgré une saison à 44 buts et 10 passes décisives, la superstar des Bleus n’a clairement pas eu l’impact escompté dans le jeu. Tantôt invisible, tantôt nonchalant, le numéro 7 parisien n’a pas semblé pleinement impliqué dans cet exercice 23/24. Clairement, pour un joueur auquel le Paris Saint-Germain a littéralement tout donné, ses performances ont été en deçà des attentes. Entre une « préparation tronquée » (19 jours dans le « loft »), le contexte de sa prolongation, la gestion de son cas par Paris… les défenseurs du capitaine de l’équipe de France n’ont pas manqué d’arguments pour défendre sa cause. Johan Micoud, ancien joueur du Werder Brême et maintenant consultant dans L’Equipe du soir, n’a pas mâché ses mots sur le futur joueur du Real Madrid :

« La saison de Mbappé n’est pas extraordinaire et a été masquée par ses buts. Il y a des matchs où il passait inaperçu. On en a plus parler par rapport au fait qu’il jouait moins… mais il jouait moins parce qu’aussi il n’était pas performant ! Luis Enrique avait surement l’autorisation de le sortir s’il était mauvais… Ce qu’il a fait ! Il ne le sortait pas parce qu’il faisait des grands matchs. S’il faisait des grands matchs, pas sûr qu’il aurait voulu le sortir. […] Ce que je loue chez Mbappé, c’est son caractère. Sa force mentale. À chaque fois qu’il n’était pas bien, il repartait. Là je ne l’ai pas vu… Mais continuez à lui trouver des excuses et des explications parce qu’il n’est pas bon. Continuez à le protéger ! Là il savait qu’il allait finir sa saison au PSG. Qu’il ait un problème avec son président, c’est une chose, et ça peut déranger. Mais si t’es bien sur le terrain tu donnes tout ! »