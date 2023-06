Micro CS : Les dossiers chauds du PSG ! (ft. After Foot…)

Le tourbillon médiatique autour de Kylian Mbappé, Luis Enrique probable prochain entraîneur du Paris Saint-Germain, le cas Marco Verratti, l’arrivée de Lucas Hernandez, les cibles potentielles pour le mercato… Comme chaque été, les dossiers épineux ne manquent pas au PSG. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos devront tirer leur épingle du jeu pour appréhender une intersaison qui s’annonce fondamentale.

À l’occasion de l’évènement IMPULSTARS, nos journalistes Elias Gerschel, Antoine Ronté et Mehdi Houzirane – dans la dernière vidéo YouTube de Canal Supporters – sont allés à la rencontre des supporters parisiens et des observateurs français du monde du football (After Foot, Walid Acherchour, Elton Mokolo, Paul de Saint Sernin …).

Que faut-il faire de Mbappé ? Faut-il privilégier un départ ? Que penser de Luis Enrique ? Marco Verratti doit-il quitter le PSG ? Lucas Hernandez est-il réellement un bon renfort ? Quelles recrues les dirigeants parisiens doivent-ils cibler en priorité ?

