Mika Godts a hâte de jouer devant les supporters du PSG au Parc des Princes

Cet été, le PSG a recruté cinq joueurs, dont Mika Godts. L’international belge s’acclimate à son nouvel environnement. L’ancien de l’Ajax s’est confié sur ses premiers pas au sein du PSG.

Pour renforcer son attaque, le PSG a recruté Mika Godts lors du mercato estival. L’international belge (21 ans) arrive en provenance de l’Ajax Amsterdam. Le numéro 22 du PSG s’est déjà montré décisif en passeur décisif sur le but de Vitinha contre Lille lors de son deuxième match sous le maillot des Rouge & Bleu. À l’issue de l’entraînement entièrement ouvert aux médias, Mika Godts s’est présenté devant les journalistes, dont Canal Supporters, dans l’enceinte du Campus de Poissy. Il a évoqué ses premiers pas au PSG et sa première à venir devant ses nouveaux supporters au Parc des Princes.

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« Je suis content d’être un joueur du PSG »

« Mes premiers jours au PSG ? C’est très bien. Je suis content d’être un joueur du PSG. Mes premiers jours se sont bien passés, j’ai pu jouer deux matches. J’espère jouer mon troisième match demain. Hâte de jouer au Parc des Princes ? Oui bien sûr. C’est un beau stade, je suis prêt à jouer-la bas et je suis content de jouer là-bas. Je viens pour bousculer la hiérarchie ou pour apprendre ? Je suis venu parce que c’est un grand club et que je veux juste apprendre beaucoup et jouer. Après, je ne pense pas trop à ça. Mon intégration ? Mes coéquipiers m’ont beaucoup aidé sur et en dehors des terrains. Sa rencontre avec Luis Campos à Porto ? Il ne m’a rien promis. Il m’a beaucoup parlé du club, de l’entraîneur, du staff. Ça se passe très bien. Mon profil ? Je suis un joueur offensif qui aime bien dribbler, faire des passes décisives et marquer. Le discours du coach pour me convaincre de signer au PSG ? Pas beaucoup, j’étais déjà convaincu que je voulais signer ici. Il m’a juste parlé un peu de comment il travaille et comment on allait travailler ensemble. Prêt à jouer tous les postes en attaque ? Oui, je peux jouer partout. Je veux juste jouer. Après, c’est le coach qui décide. »