Mika Godts
Image : PSG.fr

Mika Godts absent de l’entraînement du jour pour une bonne raison

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum29 octobre 2026

À la veille du match face au Havre, l’ailier du PSG, Mika Godts, était absent de l’entraînement du jour. Une absence qui s’explique par la naissance imminente de son enfant.

Le PSG poursuit son marathon de matchs. Fort de huit succès consécutifs, le club parisien se déplace sur la pelouse du Havre ce vendredi, pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra toujours composer sans Nuno Mendes, Marquinhos, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. À la veille de cette rencontre, les Rouge & Bleu ont effectué une dernière séance d’entraînement au Campus PSG.

Nasser al-Khelaïfi a rendu visite à Khvicha Kvaratskhelia après son opération

Mika Godts bientôt papa

Auteur d’une entrée décisive face à l’OL (2-0) lundi, Mika Godts n’a pas pu participer à la séance collective pour une bonne raison. Selon RMC Sport, l’international belge de 21 ans va devenir papa dans les prochaines heures. Reste désormais à savoir s’il sera convoqué pour le déplacement en Normandie vendredi. Le PSG a également donné des nouvelles de ses blessés dans son point médical : « Marquinhos, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé poursuivent leurs soins. » Pour rappel, Khvicha Kvaratskhelia a, de son côté, été opéré avec succès de sa blessure au genou et entame sa rééducation.

Les joueurs présents à l’entraînement

  • Gardiens : Chevalier, Safonov
  • Défenseurs : Beraldo, Zabarnyi, Digne, Boly, Pacho, L. Hernandez, Hakimi
  • Milieux : J. Neves, Vitinha, Zaïre-Emery, Dro Fernandez, Mayulu, F. Ruiz
  • Attaquants : Ndjantou, Akliouche, F. Torres, Doué

Le point médical du PSG

  • Marquinhos, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé poursuivent leurs soins.

Youtube : Canal Supporters Paris

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Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum29 octobre 2026

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