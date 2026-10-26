Mika Godts après PSG / Lyon : « Ça fait du bien de marquer »

Lors de la rencontre du PSG contre Lyon, Mika Godts a offert la victoire au club de la capitale avec une passe décisive et un but. L’international belge s’est réjoui de ce premier but.

Ce lundi soir, le PSG pouvait prendre la tête de la Ligue 1 en cas de succès sur la pelouse du Parc des Princes contre Lyon. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale a dû attendre les quinze dernières minutes pour valider cette domination grâce à ses remplaçants. Mika Godts a offert une passe décisive à Senny Mayulu avant de marquer son premier but avec les Rouge & Bleu sur une passe de Quentin Ndjantou. Avec ce succès (2-0), le PSG a récupéré la première place de Ligue 1 avec un point d’avance sur le Stade Rennais. Au micro de Ligue 1 +, Mika Godts est revenu sur son premier but avec le PSG.

« J’essaye de travailler tous les jours »

« Je suis content. J’ai travaillé dur. Je suis rentré, j’ai fait mon truc et j’ai essayé d’aider l’équipe. Ça fait du bien de marquer. Mon but ? Quand Quentin (Ndjantou, NDLR) a eu le ballon, je savais que j’allais avoir de l’espace, donc je suis allé dedans et après, c’était un un-contre-un. J’avais l’espace de faire ce que je voulais. Il y avait beaucoup d’espace, je devais jouer vite, tenter et marquer. Ton sentiment après le but ? Je suis calme. Je suis là pour beaucoup de temps et je suis très calme dans ma tête. J’essaye de travailler tous les jours et quand le coach a besoin de moi, je suis prêt. Je veux travailler dur et aider l’équipe. Ma saison est lancée, la confiance est là ? Oui, tout le temps, tout le temps. Je vais juste travailler dur et ça va venir. »