Le PSG a accéléré son mercato ces derniers jours avec les arrivées de Ferran Torres et Mika Godts. Ce dernier veut tout donner pour être à la hauteur du club de la capitale.

Pour renforcer son attaque, le PSG a misé sur Ferran Torres et Mika Godts. Les deux joueurs ont été officialisés en fin de semaine dernière et pourraient faire leurs débuts sous le maillot des Rouge & Bleu dimanche soir (20h45, Ligue 1 +) au Parc des Princes contre le Stade Rennais lors de la première journée de Ligue 1. Mika Godts devrait rencontrer ses coéquipiers demain pour son premier entraînement en tant que joueur du PSG.

« Porter ce maillot est un honneur, et je donnerai tout pour être à la hauteur de ces couleurs »

Sur son compte Instagram, le nouveau numéro 22 du PSG n’a pas caché sa joie au moment d’évoquer son arrivée au sein des doubles champions d’Europe. « Une journée que je n’oublierai jamais. Je suis fier et reconnaissant de rejoindre le PSG et de faire partie de cette grande famille. Porter ce maillot est un honneur, et je donnerai tout pour être à la hauteur de ces couleurs. Ici c’est Paris. » Il a accompagné ce texte de plusieurs photos de la journée où il a paraphé son contrat de cinq ans avec le club de la capitale.