Mika Godts, une intégration à petits pas au PSG

Recruté par le PSG cet été, Mika Godts connaît une intégration plus discrète que celle de Ferran Torres et Maghnes Akliouche. Mais le club parisien se montre confiant quant à l’avenir du Belge.

Après quelques semaines de discussions avec l’Ajax Amsterdam, Mika Godts a fini par rejoindre le PSG. Désormais, l’ailier de 21 ans doit s’intégrer à sa nouvelle équipe. À l’inverse de Ferran Torres, qui a inscrit cinq buts en quatre matchs, et de Maghnes Akliouche, titulaire à cinq reprises en six matchs depuis son arrivée, l’international belge connaît une intégration plus discrète, rapporte L’Équipe dans son édition du jour.

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Le staff parisien en attend plus de Mika Godts

Pas retenu pour la Coupe du monde avec la Belgique, le numéro 22 des Rouge & Bleu est déjà dans le rythme après avoir effectué la préparation avec l’Ajax Amsterdam. Mais Luis Enrique n’a pas voulu brûler les étapes, lui qui ne l’a pas encore titularisé (120 minutes de jeu). Souvent entré en cours de jeu au poste d’ailier gauche, Mika Godts a aussi été aperçu sur le côté droit face au LOSC. Une polyvalence importante dans le système de jeu du technicien espagnol. S’il parvient à se procurer des situations, le joueur de 21 ans est encore en rodage.

Son profil mobile, technique et à l’aise dans les petits espaces est adapté au jeu du PSG. « Mais il doit encore affiner ce qu’on attend de lui (…) Le staff parisien attend davantage, entre autres dans le jeu sans ballon, et plus de variété dans ses prises d’initiatives. Cela passera par de la continuité et par un temps de jeu plus conséquent (il a joué une seule période entière) pour mieux saisir les déplacements et les habitudes de ses partenaires », précise le quotidien sportif. En interne, on est persuadé que Mika Godts a tout pour réussir une belle carrière au PSG et que ce n’est qu’une question de temps.