Mika Godts veut confirmer sa bonne trêve internationale sous le maillot du PSG

Arrivé au PSG cet été, Mika Godts n’a pas encore montré ses capacités. Il espère surfer sur sa bonne trêve internationale pour enfin lancer sa saison avec le PSG.

Pour renforcer ses ailes, le PSG a décidé de recruter Mika Godts. Auteur d’une très belle saison sous le maillot de l’Ajax Amsterdam, l’international belge (21 ans) a tapé dans l’œil des dirigeants parisiens qui n’ont pas hésité à offrir 55 millions d’euros au club néerlandais pour s’attacher les services de Mika Godts. Ses débuts avec le PSG sont poussifs, lui qui a disputé toutes les rencontres de Ligue 1 même s’il n’a pas été titulaire une fois. Malgré ce constat, il avait été sélectionné par Mark van Bommel pour la trêve internationale. Et le numéro 22 du PSG a joué les quatre matches de la Belgique (trois titularisations, une entrée en jeu). Lors de ce rassemblement, il a trouvé le chemin des filets et a réalisé de bonnes prestations. Selon Le Parisien, son apprentissage en douceur de son nouvel environnement était attendu par les dirigeants du PSG.

Luis Enrique loue régulièrement son tempérament, sa créativité, sa mobilité et sa capacité à provoquer le danger

Le quotidien francilien assure que malgré ses débuts timides, la direction du PSG et Luis Enrique ont apprécié le rendement et l’attitude de Mika Godts. Le coach parisien ne veut rien précipiter et laisser le temps à son numéro 22 de prendre ses marques et d’intégrer ses principes, notamment dans le jeu sans ballon, indique le quotidien francilien. « Personnellement impliqué dans la signature de Mika Godts, Luis Enrique loue régulièrement son tempérament, sa créativité, sa mobilité et sa capacité à provoquer le danger », avance Le Parisien. Ce dernier explique que le milieu offensif vit sa situation au PSG avec humilité, sérénité et calme. Il se montre très à l’écoute du staff des Rouge & Bleu et compte se nourrir de son expérience en sélection belge pour poursuivre son apprentissage auprès d’un coach qui veut lui laisser de la liberté sur le terrain et l’utiliser sur les deux ailes. De son côté, L’Equipe évoque aussi les débuts poussifs de Mika Godts sous le maillot du PSG. Ses 144 minutes disputées avec le PSG en six apparitions (dont zéro titularisation) ne suffisent pas encore à dessiner le portrait-robot de la recrue estivale, estime la parution. Des dribbles créatifs un peu, une générosité défensive indéniable : le Belge de 21 ans a laissé entrevoir quelques-unes des qualités qui en ont fait une recrue à 55 millions d’euros. Mais pas tout. Le quotidien sportif défend le Belge en indiquant que peu de recrues de l’ère Luis Enrique ont été efficaces tout de suite. Cette période d’adaptation à un projet de jeu exigeant était attendue pour un joueur certes déjà expérimenté (plus de 150 matches pros) mais qui, à 21 ans, fait un grand saut. Pour l’instant, son temps de jeu réduit ne lui permet pas de se libérer totalement.