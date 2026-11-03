Mikautadze : « Le PSG ? C’est la meilleure équipe du monde, un rouleau compresseur »

Ce mardi soir, Georges Mikautadze sera l’un des joueurs à surveiller pour la défense du PSG. L’ancien lyonnais s’est montré très élogieux envers les doubles champions d’Europe.

Le PSG retrouve la Ligue des champions ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot) avec le déplacement à Villarreal dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue. Du côté espagnol, le PSG devra se méfier de Georges Mikautadze. L’attaquant, qui a évolué en Ligue 1 sous le maillot de Metz et Lyon, sera l’un des dangers du club espagnol pour la défense parisienne. Dans une interview accordée à L’Equipe, l’international géorgien a évoqué ce choc, avant de louer son adversaire du soir et d’avoir un mot pour son coéquipier en sélection, Khvicha Kvaratskhelia, gravement blessé au genou et qui va manquer de nombreux mois de compétition.

L’état d’esprit avant d’affronter le PSG

« C’est excitant, forcément. C’est la Ligue des champions, contre le double champion d’Europe (2025, 2026), à la maison, avec une belle ambiance… Tous les ingrédients sont réunis pour que ce soit un gros match. J’aime ces matches à enjeux. C’est du stress positif. J’ai envie d’en profiter, de me montrer. Tout le monde sera là, la famille, les amis, donc il ne faut pas se rater. (Sourire.)«

Le PSG devenu une référence dans le monde du football ?

« C’est la meilleure équipe du monde, celle que tout le monde regarde. C’est un rouleau compresseur. Ils n’ont pas de faiblesses. Chaque poste est doublé avec des joueurs très polyvalents qui peuvent jouer partout quasiment. Collectivement et individuellement, ils sont hyper complets. »

Khvicha Kvaratskhelia

« On est proches, on reste souvent ensemble en sélection. C’est vraiment un bon mec. Lors du dernier rassemblement, on se disait qu’on allait se revoir pour ce match-là. Malheureusement, il a eu sa blessure. Je l’ai eu et c’est compliqué pour lui parce que c’est la blessure la plus dure pour un footballeur. Pour la sélection, c’est aussi un coup dur, d’autant que c’est notre capitaine. Toute la Géorgie est derrière lui. »

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Surpris par le recrutement de Mika Godts, mon ancien coéquipier à l’Ajax ?

« Non, parce que quand je l’ai connu, c’était déjà un super joueur, avec un gros potentiel. Il a un peu le même profil que Kvara. Techniquement, c’est un super joueur. Et il avait déjà cette fougue, cette volonté de dribbler, cette vitesse et cette capacité à déclencher vite les frappes, les dribbles. C’était l’un des seuls qui parlait français donc on parlait souvent ensemble. Je l’ai félicité après son transfert à Paris. »



























