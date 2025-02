Mike Maignan, cible numéro 1 du PSG l’été dernier ?

L’été dernier, le PSG a recruté un gardien, Matvey Safonov. Mais il aurait aussi pensé à Mike Maignan, pour pallier un éventuel départ de Gianluigi Donnarumma.

Lors du mercato estival 2024, le PSG a recruté Matvey Safonov contre 20 millions d’euros pour venir concurrencer Gianluigi Donnarumma. Mais il y aurait pu avoir une autre arrivée dans les cages du club de la capitale. En effet, selon les informations de Fabrice Hawkins, les dirigeants parisiens avaient fait de Mike Maignan leur cible numéro 1 et pensaient sérieusement à le rapatrier en cas de départ de Gianluigi Donnarumma. Finalement, l’international italien est resté et pourrait même prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu.

Il va prolonger jusqu’en 2028 avec l’AC Milan

Le journaliste spécialiste du mercato pour RMC Sport indique que le joueur formé au PSG est sur le point de prolonger son contrat avec l’AC Milan. L’international français et le club italien ont scellé un accord de principe pour une extension de bail jusqu’en juin 2028. Trois ans et demi après avoir rejoint le club lombard, Mike Maignan est devenu l’un des capitaines et l’un des hommes forts de l’effectif milanais, conclut Fabrice Hawkins.