Mike Maignan, l’éclosion loin de son club formateur du PSG

Formé au PSG, Mike Maignan n’a jamais eu sa chance avec les professionnels à Paris. Titulaire en équipe de France, il s’épanouit loin de son club formateur.

Le PSG possède l’un, si ce n’est le meilleur centre de formation de France. Chaque année, des titis tapent à la porte de l’effectif professionnel. Certains arrivent à se faire une place comme Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu ou Yoram Zague mais également Adrien Rabiot ou Presnel Kimpembe, il y a quelques années. Mais pour d’autres, le départ de leur club formateur est nécessaire pour lancer leur carrière. Ça a été le cas pour Mike Maignan.

Il brille avec la France et l’AC Milan

Gardien prometteur du centre de formation du PSG, l’actuel joueur de l’AC Milan signe son premier contrat professionnel avec les Rouge & Bleu le 4 juin 2013. Il s’entraîne avec l’équipe professionnelle, mais n’a pas la chance de fouler la pelouse pour un match officiel avec le PSG. Lors de la saison 2014-2015, il est le troisième gardien du club de la capitale derrière Salvatore Sirigu et Nicolas Douchez. Comme le rapporte Le Parisien, il fera douze apparitions sur le banc parisien, sans jamais entrer en jeu. En 2015, le PSG recrute Kevin Trapp et le titi parisien redescend d’un cran dans la hiérarchie. « Le PSG comptait également dans ses rangs Alphonse Areola et envisageait plutôt l’avenir avec ce portier qui sortait de deux prêts convaincants à Lens et à Bastia, avant un troisième à Villarreal« , rappelle le quotidien francilien. Mike Maignan rejoindra Lille en 2015, sera élu meilleur gardien de Ligue 1 en 2019 et sera l’un des artisans du titre de champion de France des Lillois en 2021. Il est désormais le titulaire en équipe de France et brille en Italie. Un nouvel exemple de réussite pour un titi du PSG loin de son club formateur.