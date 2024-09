Avant d’affronter le PSG pour le compte de la seconde journée de Ligue des Champions, Mikel Arteta s’est présenté en conférence de presse. Le coach espagnol a effectué une revue d’effectif, s’est exprimé sur le club de la capitale mais également sur son compatriote et homologue Luis Enrique.

Mikel Arteta sur les blessures

« Pas de grandes nouvelles. Nous avons une séance d’entraînement plus tard. Nous ne nous attendons pas à ce que quelqu’un revienne ».

A propos de Ben White et Riccardo Calafiori

« Ce sont les deux joueurs qui sont en lice et que nous devons revoir aujourd’hui […] Nous n’avons pas fait de séance d’entraînement hier. Il (Calafiori ; NDLR) était un peu émotif après le match. Nous allons voir comment il est aujourd’hui ».

Le fait de jouer à domicile

« Tout le monde est impatient de jouer à domicile. Cela fait plusieurs années que nous ne l’avons pas fait. La phase de groupes est un peu différente cette saison. Les adversaires que nous allons affronter sont probablement au plus haut niveau du football européen. C’est une grande opportunité ».

A propos de Luis Enrique

« Un seul mot : honnêteté. Il est direct. Il vous regarde dans les yeux et vous dit ce qu’il pense. Je pense que les joueurs apprécient cela. Quand quelqu’un peut vous faire ressentir cela, c’est une grande chose ».

Sur le PSG

« Ils sont très forts. Ils dominent toutes les phases de jeu. Ils ont des intentions très claires. Quand ils n’ont pas le ballon, ils veulent le récupérer directement et ils vous affrontent. C’est Luis. Où qu’il soit, il joue dans le même contexte ».

Mikel Arteta, l’absence de Dembélé un coup de bluff ?

« Nous venons juste d’apprendre la nouvelle. Je ne sais pas si c’est vrai ou non, mais nous nous préparons à toutes les éventualités ». (Le groupe du PSG n’était pas encore tombé lors de la conférence de presse de Mikel Arteta)

Les coups de pieds arrêtés

« Chaque équipe a ses forces et ses faiblesses »

A propos de son passif et le fait d’affronter le PSG

« Un sentiment très spécial. Tout d’abord en raison de ce que je ressens pour ce club, en raison de ma gratitude éternelle, c’est le club qui m’a donné l’opportunité de jouer pour la première fois au niveau professionnel et à quel point j’ai apprécié l’expérience au club, la ville, les coéquipiers, l’entraîneur que j’ai eu et revenir pour les affronter est évidement quelque chose de très spécial pour moi. C’était incroyable. Ronaldinho, Anelka, Okocha, Pochettino, Gaby Heinze, que des joueurs incroyables, je voulais rester là-bas, mais j’avais, à ce moment-là, un contrat avec Barcelone et ils n’ont pas trouvé d’accord. Je devais faire autre chose. Mais j’étais très heureux là-bas et je voulais y rester. Mais à ce moment-là, j’ai dû faire autre chose. C’est le football ».

Après la conférence de presse d’avant-match, Mikel Arteta a répondu aux questions de Canal +, réagissant ainsi à l’officialisation de l’absence d’Ousmane Dembélé du groupe du PSG : « L’absence de Dembele ? C’est une surprise ! Je ne sais pas ce qu’il s’est passé… on s’est préparés à affronter le PSG avec lui parce qu’il est un joueur clé, mais ils ont d’autres options !« .